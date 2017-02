In der Gemeinde Hausen wird geprüft, wie der Gemeinderat als Milizbehörde künftig entlastet und die Verwaltung noch optimaler aufgestellt werden kann. Dazu wird jetzt im ersten Halbjahr im Rahmen der Organisationsentwicklung eine Auslegeordnung gemacht. An der letzten Gmeind bekam die Exekutive von den Stimmbürgern grünes Licht, zusätzlich 50 Stellenprozente in der Verwaltung zu schaffen. Dafür wurden im Budget 2017 Lohnkosten von 18 750 Franken für ein halbes Jahr eingestellt (basierend auf 75 000 Franken Lohnkosten für 100% auf ein ganzes Jahr). Das ist auch der Grund, warum die neusten Anstellungsverhältnisse mit einem auf Ende Juni befristeten Vertrag laufen.

«Wir gehen unsere Reorganisation mit Unterstützung einer externen Beratung an», sagt Verwaltungsleiterin Bettina Schaefer. Bei ihrer 100-Prozent-Anstellung im vergangenen Juli hatte sich der Gemeinderat bereits für das Verwaltungsleitungs-Modell entschieden.

Nun geht es laut Schaefer in weiteren Schritten darum, das Augenmerk auf eine saubere Kompetenz-Abgrenzung zwischen Gemeinderat und Verwaltung sowie auf klare Kommunikationswege zu legen. Ausserdem ist die Gemeindeverwaltung gefordert, sich noch besser zu organisieren. Unter anderem muss definiert werden, wie die Abläufe möglichst effizient gestaltet und die verfügbaren Ressourcen optimal eingesetzt werden können.

Der externe Begleiter führt einerseits einen separaten Workshop mit dem Gemeinderat sowie andererseits mit der Verwaltungsleiterin und den Bereichsleitungen durch. Schliesslich findet eine vom Berater moderierte Klausur mit dem Gemeinderat, der Verwaltungsleiterin sowie den Bereichsleitungen statt.

Wer ist der externe Berater?

Bettina Schaefer betont: «Unser externer Berater ist erfahren in Organisationsentwicklung, unter anderem in öffentlichen Verwaltungen.» Und wer ist der externe Berater? Diese Frage ist insofern relevant, weil Hausens früherer Gemeindeschreiber Christian Wernli in der Zwischenzeit bei der Firma BDO als Berater für öffentliche Verwaltungen tätig ist. «Da wir bewusst eine Aussensicht wollten, kam Christian Wernli nicht als externer Berater infrage», erklärt Bettina Schaefer.

Man habe zwar auch bei der BDO eine Offerte eingeholt, doch wäre ein anderer Berater als Wernli zum Zug gekommen. Schliesslich erhielt aber Markus Fricker von der Softskills Unternehmensberatung in Brugg den Zuschlag für die Organisationsentwicklung in Hausen. Für diese externe Unterstützung sind 6500 Franken vorgesehen.

Das Ziel sei es, aufgrund der Resultate per 1. Juli die zusätzlichen 50 Stellenprozente ideal zu besetzen und die Kompetenzen sowie die Kommunikation klar geregelt zu haben, fasst Schaefer zusammen. Anschliessend will die Gemeinde Hausen das interne Kontrollsystem unter die Lupe nehmen.