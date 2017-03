Das Gefühl, gebraucht zu werden

Jeweils am Freitagnachmittag – das Ziel ist, die Werkstatt jeden Freitag zu öffnen – treffen sich die Männer, die meisten pensioniert, in der Velowerkstatt. Da ist Klaus Ebert, der ehemalige Elektroingenieur, der sich an der Schaltung eines Velos zu schaffen macht, dort der Physiker Alex Zehnder (75) aus Schinznach-Bad, der die Bremsen eines anderen Fahrrads kontrolliert. An einem weiteren Velo schraubt Rolf Eicher (43) zusammen mit dem Eritreer Efrem Sbahtu (38).

Es wird gelacht, gewitzelt und Fachwissen ausgetauscht. «Hier machen wir etwas Sinnvolles in unserer Freizeit und können den Leuten erst noch etwas Arbeit geben», sagen die Männer. Auch unter den Initianten ist dank des Projekts eine schöne Freundschaft entstanden.

Efrem Sbahtu geniesst diese Freitagnachmittage. Denn was für ihn fast noch wichtiger ist als die Mobilität dank des Velos ist die Arbeit in der Werkstatt und das Gefühl, gebraucht zu werden. «Ich habe bis jetzt noch keine Arbeit gefunden», sagt der Eritreer mit B-Ausweis, der in seinem Heimatland Schreinerarbeiten erledigt hat. «Ich bin froh, dass ich in der Velowerkstatt etwas zu tun habe und dabei noch etwas lerne.» Dass die Asylsuchenden etwas zu tun haben, ist ein weiteres Ziel dieser Velowerkstatt. «Im Bereich Beschäftigung können wir aber sicher noch etwas zulegen», sagt Klaus Ebert. Efrem Sbahtu ist bisher der Einzige, der regelmässig an den Freitagnachmittagen vor Ort ist. Zwei, drei andere Männer kommen sporadisch.