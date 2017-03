Im Jahr 2013 durfte ich in einem Gastbeitrag in der az zur damaligen gemeinderätlichen Campus-Vorlage Stellung nehmen. Das Fazit der Analyse war, dass die Campus-Politik

«zu einem lange bleibenden finanziellen Käfig» werde und: «Wenn sich die jetzigen Prognosen in drei Jahren nicht positiv bestätigen, muss definitiv ausgestiegen werden.»

Im Einwohnerrat wurde damals mit viel «Besorgnis» über die finanziellen Risiken diskutiert und mit der Hoffnung auf eine finanzielle Gesundung der Campussaal-Rechnung die Erhöhung der Betriebssubvention auf 210 000 Franken (Brugg letztes Jahr 352 000 Franken) beschlossen. Verschiedene Einwohnerräte versprachen uns damals, diese enorm hohe Unterstützung à fonds perdu bei der nächsten Forderung 2017 infrage zu stellen.

Nun wird uns mit der Botschaft vom 30. Jan. 2017 für die nächsten fünf Jahre wieder die finanzielle Bluttransfusion für den Saal mit schaumigen Anpreisungen schmackhaft gemacht: «Der Campussaal ist als feine Adresse für gehobene Anlässe schweizweit und im nahen Schwarzwald (sic!) bekannt. Auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde schätzen den bereits traditionellen Neujahrsapéro im Foyer des Campussaal.»

Betrachtet man die Nutzung des Campussaals, dann wird deutlich, dass wir diese Versammlungslokalität für finanzkräftige Institutionen wie Verbände, Bildung-/Forschungsinstitutionen (die von öffentlichen Geldern finanziert werden), KMU, Behörden, neue Technologien, Krankenkassen (die Geld über unsere Prämien generieren), Banken und Versicherungen zur Verfügung stellen.

Die Aarg. Kantonalbank hat ihre Unterstützung für die nächsten fünf Jahre auf die Hälfte (25 000 Franken) reduziert. Die Fachhochschule selbst ist vollständig aus dem finanziellen Engagement für den Campussaal (minus 50 000 Franken pro Jahr) ausgestiegen. Die Fachhochschulträger (Kantone) haben den Saal nie als für den Lehrbetrieb nötig befunden, ihn deshalb auch nie finanziert.

Aus dem Windischer Gemeinde- und Einwohnerrat ertönt bei jeder Gelegenheit das Wehklagen über die marode Finanzlage der Gemeinde. In der jüngsten Vorlage über das Bossarthaus schlug der Gemeinderat deshalb richtigerweise den Verkauf der zur Belastung werdenden Wohnungen vor.

Gleichzeitig sollte aber auch die Bossartschüür verkauft werden, da sie eine Negativbilanz von jährlich rund 50 000 Franken ausweist. Diese Lokalität hat seit ihrem Bestehen vorbildlich der Förderung von Kulturanlässen und als Treffpunkt (nach Beerdigungen, Hochzeiten, für Ausstellungen etc.) gedient. Diese 50 000 Franken will man nun nicht mehr aufbringen können, um inskünftig 190 000 Franken für den Campussaal lockerzumachen!

Das ist deshalb völlig absurd, weil der Finanzbeitrag für den Campussaal weitestgehend eine Subvention für eine Gebäudehülle und wohlbetuchte Institutionen, nicht aber für Kultur und Anlässe von Vereinen und der der Bevölkerung ist. Dass der Gemeinderat in der Vorlage schreibt, die Behörden würdigten die Chancen, die der Betrieb des Campussaals aus politischer (Neujahrsapéro?), wirtschaftlicher (Nachweis?) und kultureller (für Auswärtige) Sicht biete.

Für die Aussage: «Sie (die Behörden) stufen diese Werte bei weitem höher ein als die Kosten, die aus dem Betrieb des Campussaals entstehen» fehlen quantifizierbare Belege vollständig. Bei so viel «Glaube» bleibe ich ungläubig. Bei leerer Gemeindekasse sind diese Beiträge kontraproduktiv!

Da Brugg den Beitragsforderungen zustimmen wird, sitzen wir Windischer noch hoffnungsloser in der Falle als zu Beginn des Debakels. Die Steuerzahler sind gespannt, ob unser Einwohnerrat in der Doppelfalle hocken bleiben will.