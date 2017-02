Die fünf Brennstoffzellenpostautos sind seit Ende 2011 im Linienverkehr auf den Strassen in der Region Brugg unterwegs und haben rund 1,3 Mio. Kilometer zurückgelegt. Um die Fahrzeuge anzutreiben, wandeln Brennstoffzellen den Wasserstoff in Strom um. Ausgestossen wird am Schluss lediglich Wasserdampf statt CO2. Vermieden werden konnte der Ausstoss von rund 1600 Tonnen CO2. Das ursprünglich anvisierte Ziel von 2000 Tonnen ist zu 80 Prozent erreicht worden. Etwa 90 Prozent des Wasserstoffs sind vor Ort in der eigens für den Versuchsbetrieb erstellten Tankstelle im Brugger Wildischachen produziert worden. Die Anlage habe sich – wegen der Kompressoren – als wartungsintensiv erwiesen, sagte Patrick Zingg, Leiter Postauto-Region Nordwestschweiz, an der gestrigen Medienorientierung. Die Betankung eines Brennstoffzellenpostautos funktioniere problemlos und dauere etwa 10 Minuten. Der zuständige PostautoUnternehmer Voegtlin-Meyer AG überlegt sich übrigens, die Tankstelle zu ersetzen. Geprüft werden soll der Bau einer öffentlich zugänglichen Anlage, an der neben Diesel und Benzin auch Wasserstoff getankt werden kann. «Damit bleibt für Postauto

eine Türe offen, sollte es dereinst neue Brennstoffzellenfahrzeuge auf dem Markt geben», stellte Zingg fest. (mhu)