Doch Pro Velo wartete an der GV auch mit guten Neuigkeiten auf. So wird am 1. April zum 30. Mal die Velobörse durchgeführt. Grossen Anteil daran hat der Windischer Ruedi Müller, der am Mittwochabend nach jahrzehntelangem Einsatz mit grossem Applaus aus dem Vorstand verabschiedet wurde. Weiter will sich Pro Velo auf das Anbieten von Fahrkursen für Eltern und Kinder fokussieren.