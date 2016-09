In der Vergangenheit spielte er selber bei GC – trifft nun also auf seine ehemaligen Kollegen. «Das gibt es nicht alle Tage», stellt Baur fest. Zu rechnen sei mit einem schnellen, technisch versierten und körperlich hart geführten Spiel. «An dieses werden wir uns so gut wie möglich anpassen müssen. Dies soll aber den Spass und die Leidenschaft unsererseits nicht in den Hintergrund drängen.»

Cupspiel ist das Zückerli

Der Fokus, gibt der Trainer gleichzeitig zu bedenken, liegt am Wochenende aber klar auf der Begegnung gegen Aarau, denn: «Die Saison soll erfolgreich lanciert werden.» Den Sonntag sieht Baur eher als «Zückerli zum hoffentlich gelungenen Auftakt».

Trotzdem, betont er, wird das Cupspiel als ernsthafter Wettkampf gesehen. Denn wenn man als Underdog auf den Schweizer Meister aus der Nationalliga A treffe, fügt der 25-Jährige an, soll es das Ziel sein, nicht ganz abzutauchen und das Gesicht zu wahren – «und kein Stängeli zu kassieren», wie er mit einem Schmunzeln anmerkt. «In erster Linie wollen wir dem Publikum eine ansprechende Leistung bieten, denn solche Spiele sehen wir als Werbung für unseren Verein.»

Die Resultate seines früheren Clubs verfolge er nach wie vor und zu einigen seiner damaligen Kollegen pflege er noch immer Kontakte, sagt Baur, angesprochen auf die Verbindungen zu seinem einstigen Verein. «Viele sind bis heute gute Freunde von mir und einige spielen sogar noch für GC.»

Nach der langen Spielpause und den vielen anstrengenden Ausdauertrainings im Sommer ist für Baur die Freude gross, wieder in den Turnhallen zu Ernstkämpfen antreten zu können. «Die Stimmung in der Mannschaft sowie bei mir ist gut.» Die Vorbereitungen seien reibungslos verlaufen, fährt er fort. «Dieses Wochenende wird sich zeigen, wie wirksam das Sommertraining war und wie bereit wir sind.»

Als Junior spielte Baur bereits in Brugg. Nach seinem Abstecher nach Zürich kehrte er als Spieler zur 1. Mannschaft zurück. Durch seine Knieverletzung in der letzten Saison musste er das Geschehen dann vom Rand aus verfolgen – und aus dem erfahrenen Juniorentrainer wurde schliesslich der Trainer der 1. Mannschaft.

«Der Wechsel vom Feld zur Bande, der Wandel vom Teamkollegen zum Coach, war nicht ganz einfach», räumt Baur ein. Trotzdem: Die Entscheidung sei die richtige gewesen und die Konstellation habe sich in den letzten Wochen und Trainings bewährt, hält er fest.

Eine Trainerfloskel zum Schluss

In der Brugger Mannschaft stecke extrem viel Potenzial, sagt Baur. «Ich erhoffe mir, dieses vollends ausschöpfen und die Saison erfolgreich beenden zu können. Wir sind auf dem richtigen Weg», ist er überzeugt.

«Spielerisch und taktisch haben wir viel Erfahrung in unseren Reihen.» Er versuche jedoch, vor allem im mentalen Bereich noch einiges herauszuholen und der Mannschaft seine Philosophie von Unihockey zu vermitteln. «Ob diese erfolgreich ist, wird sich zeigen.»

Und welche Ziele hat er sich konkret gesetzt für diese Saison? Das sei eine schwierige Frage, antwortet Baur. Er müsse, ergänzt er dann, eine Trainerfloskel bemühen: «Wir nehmen Spiel für Spiel. Wir müssen versuchen, noch effizienter aus unseren Fehlern zu lernen und unser Spiel noch kreativer zu gestalten.»