Vom Brand am Sonntagnachmittag betroffen war eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Ringweg in Lupfig. Die starke Rauchentwicklung wurde am Sonntag, kurz vor 15 Uhr, durch einen Anwohner festgestellt.

Umgehend alarmierte er die Feuerwehr-Notrufzentrale 118. Die Feuerwehr Eigenamt konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Trotzdem richteten Russ und Rauch einen beträchtlichen Sachschaden an, welcher auf zirka 100'000 geschätzt wird.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Der Brand brach in einer Garagenbox aus.

Nach ersten Erkenntnissen könnte dieser im Zusammenhang mit dem Laden eines Akkus für Modellflugzeuge ausgebrochen sein.