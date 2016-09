Rolf Wolfensberger, NAB-Regionenleiter Brugg, lud die Gäste zum Thema «Empfehlungen im erschwerten Anlageumfeld» ins Schloss Böttstein ein. Im globalen Ausblick prognostizierte Philipp Knecht, Leiter Advisory Services der NAB, ein stabiles Wirtschaftswachstum. Dazu tragen, führte er aus, insbesondere die Schwellenländer bei, obwohl sich die Wachstumsdynamik in China in den kommenden Jahren leicht verlangsamt. Für die USA sieht der Experte ein steigendes BIP-Wachstum aufgrund des anziehenden Konsums. In der Eurozone führen die expansive Geldpolitik, der schwächere Euro, der tiefere Erdölpreis und steigende Investitionen zu Rückenwind für die konjunkturelle Erholung.

Aargauer Wirtschaft ist robust

Für das Schweizer Exportwachstum bleibe neben den Wechselkursen der wirtschaftliche Zustand der grössten Exportländer entscheidend. Anziehende Indikatoren stimmen gemäss den NAB-Experten für die Exportentwicklung bis Ende Jahr zuversichtlich.

Davon sollte auch die exportorientierte Aargauer Wirtschaft profitieren, die sich als robust und anpassungsfähig erwies. Ab 2017 darf in der Schweiz wieder mit höheren Wachstumsraten von rund 1,5 Prozent gerechnet werden. Trotz einer merklichen Abnahme der Preisdynamik am Schweizer Immobilienmarkt seien aufgrund der fortgesetzten Tiefzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) grössere Bewertungskorrekturen auf absehbare Zeit unwahrscheinlich.

«Das tiefe Zinsniveau und die positive Gewinnerwartung der Firmen sprechen insbesondere in Europa und der Schweiz für Aktien», dies die gute Nachricht von Raphael Steigmeier, stv. Leiter Anlageberatung. Das Zinsniveau trübe insbesondere die Rendite-Aussichten bei den festverzinslichen Wertpapieren.

Bei den Rohstoffen hat Gold an Attraktivität gewonnen. Dieser Aufwärtstrend dürfte laut den Experten dank den tiefen Realzinsen sowie des Sicherheitscharakters von Gold hinsichtlich der geopolitischen Risiken anhalten. Einerseits werde die Interventionsbereitschaft der SNB und andererseits die fortgesetzte expansive Geldpolitik im Euroraum verhindern, dass es beim Euro-Wechselkurs zu grösseren Veränderungen kommen werde. Den Franken-Kurs zum Euro sehen die Analysten der NAB daher mittelfristig weiter in der Region um 1.10.

Finanzmärkte sind komplexer

Das veränderte Umfeld im Anlagegeschäft erfordert gemäss den Experten neue Anlagelösungen. Dies ergebe sich aus der zunehmenden Komplexität der Finanzmärkte, den regulatorischen Anforderungen sowie den veränderten Kundenbedürfnissen. «Die NAB reagiert darauf mit Anlagepaketen, die individuell auf die Kunden abgestimmt sind», führte Oliver Riberzani, Leiter Private Banking der Region Brugg, aus.

Zum sechsten Mal in Folge erreichte die NAB einen Spitzenplatz unter den besten Anlagebanken der Schweiz. Diesen Frühling hat das Wirtschaftsmagazin Bilanz dem Private Banking der NAB in der Kategorie «Universalbanken regional» erneut das Gütesiegel «ausgezeichnet» verliehen. Eine unabhängige Jury verglich die Anlagekompetenz von 80 Schweizer Banken. Die sechs Spitzenplatzierungen des NAB Private Banking in den letzten sechs Jahren zeugen von der konstant hohen Anlagekompetenz auf höchstem nationalen Niveau, hält die NAB in einer Medienmitteilung fest. «Dieses Ergebnis basiert auf unserem strukturierten Beratungsprozess, unserer Präsenz mit Teams in allen Regionen im Aargau und auf unserem schriftlichen Leistungsversprechen», sagte Gastgeber Rolf Wolfensberger zum Erfolg der NAB in der Anlageberatung. (az)