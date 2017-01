Die Raiffeisenbank Villigen hat per Anfang Jahr einen neuen Geschäftsstellenleiter. Der in Umiken wohnhafte Thomas Salm übernimmt die Leitung der örtlichen Geschäftsstelle und freut sich auf die Herausforderung.

Thomas Salm bringt langjährige Bank- und Führungserfahrung mit und hat einen Abschluss der Universität Zürich in Wirtschaftswissenschaften. «Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner hohen Kompetenz in den Bereichen Kredit- und Finanzberatung will er die bestehenden Kunden überzeugen und neue Kunden dazu gewinnen», wird in einer Medienmitteilung ausgeführt.

Salm möchte, heisst es weiter, «die Bank noch stärker verankern und zur ersten Adresse in Bankangelegenheiten in Villigen und Umgebung machen. Dabei stehen die Menschen und ihre Bedürfnisse stets im Mittelpunkt seines Handelns».

Der Kontakt zur Bevölkerung sei ihm ein wichtiges Anliegen. «Dazu gehört auch eine sympathische Bedienung an unseren Schaltern mit kurzen Wartezeiten und einem umfassenden Service», sagt Thomas Salm. Er ist überzeugt, dass ihm dies, zusammen mit seinem motivierten Team, gelingen wird. (az)