Wiederholt sei in verschiedenen Quartieren die Forderung nach einer Reduktion der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h gestellt worden, führt der Gemeinderat Scherz in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung aus. Die Behörde hat die Anliegen geprüft und ist ebenfalls zum Schluss gekommen, dass es auf den Strassen – mit Ausnahme der Kantonsstrassen – einer Geschwindigkeitsreduktion bedarf.

Strassen sind auch Schulwege

Als Argument genannt werden die gewachsenen Strukturen, die es nicht erlauben, sichere Trottoirs für die Fussgänger anzulegen. Die Strassen seien, fährt der Gemeinderat fort, auch Schulweg für die Kindergärtler und Schüler. Und: «Die gesetzlich geforderten Sichtzonen können vielerorts nicht eingehalten werden», fügt die Behörde an. «Wo sie eingehalten werden könnten, wird die Bepflanzung nicht oder nur auf wiederholtes Drängen der Gemeindeverwaltung zurückgeschnitten.»

Für das Gesuch beim Kanton müssen ein Gutachten sowie ein Massnahmenplan erarbeitet und eingereicht werden. Geplant ist, die Tempo-30-Signalisationen an den Ortseingängen zu platzieren. Gerechnet wird mit Kosten von 25 000 Franken.

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten übermorgen Donnerstag, 1. Dezember, über das neue Baugebührenreglement, über die Kreditabrechnungen Sanierung Schulhausküche sowie Betriebs- und Gestaltungskonzept Unterdorfstrasse/Dorfplatz, den Kredit von 100 000 Franken für die Projektierung der Sanierung von Unterdorfstrasse/Dorfplatz sowie das Budget 2017 mit einem unveränderten Steuerfuss von 122 Prozent.

Viele kleine Einsparungen

Das Budget ist gemäss Gemeinderat geprägt von den Vorbereitungen des Zusammenschlusses mit der Gemeinde Lupfig. Einerseits wurden Kosten von 100 000 Franken berücksichtigt, andererseits der vom Kanton in Aussicht gestellte Zusammenschlussbeitrag von 400 000 Franken gebucht.

In seiner Klausurtagung hat der Gemeinderat in diesem Frühjahr umfassende Sparmassnahmen in allen Bereichen beschlossen. «Dabei handelt es sich um viele kleine Einsparungen, die in ihrer Gesamtheit eine deutliche Aufwandsminderung ohne wesentliche Einbussen in der Leistung erzielen», stellt die Behörde fest. Das Budget enthält aber auch einmalige Ausgaben wie die Defizitgarantie für das geplante Dorffest oder den Betrag für den Ersatz des Schneepflugs. Die Steuereinnahmen liegen laut Gemeinderat «wegen der aufgrund der Bautätigkeit zu erwartenden steigenden Einwohnerzahlen und der allgemeinen Wirtschaftslage deutlich über der Rechnung 2015, aber unter dem Budget 2016».

Gemeindeversammlung Donnerstag, 1. Dezember, Turnhalle; 19.30 Uhr Ortsbürger; 20.15 Uhr Einwohner.