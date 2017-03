Sechs Tage lang balancierte die Malerin Maja Hürst hoch über dem Eingangstor der Klosterkirche Königsfelden auf einer Hebebühne und malte an ihrem 9 auf 19 Meter grossen Wandbild, das ein wesentlicher Bestandteil von «Bolero. Tanz der Feuertaube» sein wird. Mit 10 grossen Farbrollern an langen Stangen und 50 Pinseln war sie an der riesigen Holzwand zugange, die Pitt Hartmeier für sie – sozusagen als Leinwand auf Zeit – konstruiert hatte. «Ich habe all meine Energie in diese Wand gesteckt», sagt Hürst und zeigt sich nach der Fertigstellung des Bilds sichtlich erleichtert. Es habe ihr die Kondition einer Hochleistungssportlerin abverlangt und am Abend sei sie jeweils fix und fertig gewesen.

Das Resultat ist ein zwischen Himmel und Erde schwebendes, fast transzendent anmutendes Gebilde aus farbigen Rhomben, die sogar im schummrigen Licht des Kirchenschiffs von einer geradezu verblüffenden Leuchtkraft sind. Könnte das die «Feuertaube» sein, die in den Büchern der 2011 verstorbenen Benediktinernonne Silja Walter immer wieder erwähnt wurde und nun Namensgeberin für die Jubiläumsproduktion von Tanz & Kunst Königsfelden ist? «Ich habe mich einfach intuitiv von der Umgebung inspirieren lassen», sagt Hürst dazu und überlässt die Interpretation der Betrachterin. «Ich habe das erste Mal in einer Kirche gemalt», berichtet Hürst, deren bis zu 110 Meter lange Wandbilder über den ganzen Globus verteilt sind.