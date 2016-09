Franziska Roth hat ein Problem. Die Regierungsratskandidatin der SVP muss den Wählerinnen und Wählern erklären, warum sie es als bürgerliche Politikerin nicht auf die Wahlempfehlung des Aargauer Gewerbeverbands AGV geschafft hat. Immerhin stehen darauf über 110 Namen aus SVP, FDP und CVP, aber auch BDP, GLP und EDU. Alles Personen, die wie Franziska Roth am 23. Oktober 2016 gewählt werden wollen - in den Regierungsrat oder den Grossen Rat.

Franziska Roth gehört also nicht zum erlauchten Kreis des Gewerbes. Damit tut sie sich schwer. Die amtierenden Regierungsräte Stephan Attiger (FDP) und Alex Hürzeler (SVP) stehen auf der Liste und zudem auch noch der Neue Markus Dieth (CVP). Mit ihnen zusammen soll sie die bürgerliche Dominanz im fünfköpfigen Regierungsrat ausbauen. Doch kann sie mit ihnen SP und Grüne angreifen, wenn sie nicht dazugehört? Wenn sie vom Gewerbeverband aussortiert wurde?