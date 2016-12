Die Aargauer Sektionen der drei Umweltverbände WWF Schweiz, Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) sowie Birdlife sprechen sich noch immer dezidiert gegen die Südwestumfahrung Brugg aus. Aber «trotz gewichtiger ökologischer Mängel» des Projekts wollen sie sich nicht an das Verwaltungsgericht wenden, halten sie in einer Medienmitteilung fest. Denn die Chancen, dass die Beschwerde gutgeheissen wird, stufen die Umweltverbände als klein ein, «sodass der finanzielle Aufwand von mehreren Zehntausend Franken in diesem Fall ein zu grosses Risiko darstellen würde».

Gefordert wird aber eine Sistierung des Vorhabens, bis über die Nordumfahrung Windisch sowie über die Ostaargauer Strassenentwicklung (Oase) entschieden ist. Mit letzterer verfolgt der Kanton das Ziel, die Zentren Brugg und Baden vom Verkehr zu entlasten sowie das untere Aaretal besser an die Autobahn anzubinden.