Die Stiftung Rotes Haus Brugg hat bereits einen grossen Teil der zentral gelegenen,

geschichtsträchtigen Liegenschaft gekauft: Hotel, Restaurant, Bar und eine Wohnung. Sie hat die Absicht, den Rest etappenweise ebenfalls zu übernehmen und die Räumlichkeiten zu renovieren.

Die 2013 gegründete Stiftung verfolgt nach eigenen Angaben gemeinnützige Ziele und stellt die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum ihrer Aktivitäten – ungeachtet von ethnischer oder sozialer Herkunft. Ihren Auftrag gliedert die Stiftung in drei Bereiche: Einerseits stellt sie die Räume und Einrichtungen des Restaurants und Hotels gegen Miete zur Verfügung. Für den Hotel-Betrieb zeichnet seit 2014 übrigens die Hotel Rotes Haus Brugg AG verantwortlich. Zweitens, so der Auftrag der Stiftung, bieten das Hotel und das Restaurant einige Arbeitsplätze für Menschen an, die keine Ausbildung geniessen oder abschliessen konnten. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Wendepunkt werden begleitete Praktikumsplätze geschaffen, unter anderem im Bereich Hauswirtschaft. Ziel ist es, die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Ein erster Praktikumsplatz ist bereits realisiert worden. Unter dem Titel «Der Auftrag am Menschen» ist drittens die 2009 ins Leben gerufene Heilbar im «Roten Haus» zu finden. Durch verschiedene, niederschwellige Angebote wie Beratung, Coaching, Seelsorge, Massage und Schulungen sollen Menschen aus schwierigen Situationen zurück zu Lebensfreude finden, führt die Stiftung aus. «Wir haben ein offenes Ohr für Menschen in Not und in Krisen», präzisiert Stiftungsrat Thomas Neukomm. Und angesprochen auf den religiösen Hintergrund fügt er an: «Die Fragen rund um die Gottesbeziehung sind selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil dieser Tätigkeit.»

Damit die Stiftung ihre Vision verwirklichen kann, ist sie auf der Suche nach Investoren. Gefragt sind Spenden, Schenkungen, Legate oder langfristige Darlehen (Aargauische Kantonalbank Brugg; IBAN: CH16 0076 1505 5930 8200 1). (mhu)