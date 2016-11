Konkret geht es dabei um den Neubau des Gemeindehauses, des Kindergartens sowie des Bauamts und Feldweibelhauses. Weiter kommt die geplante Erneuerung der Kantonsstrasse dazu.

Warten auf die Abstimmung

Auch die Gemeinde Birr kommt nicht um eine Erhöhung des Steuerfusses herum. Im Budget 2017 plant die Gemeinde mit 120 % statt wie bisher 110 %. «Bereits mit der Bekanntgabe des Rechnungsabschlusses 2015 wurde darauf hingewiesen, dass sich die Steuereinnahmen von juristischen Personen stark reduziert haben und die finanzielle Situation der Gemeinde längerfristig überprüft werden muss», hiess es in einer Medienmitteilung.

Gemäss Finanzplan ist vorgesehen, den Steuerfuss ab 2018 im Zusammenhang mit den beiden voraussichtlich auf 2018 in Kraft tretenden Gesetzesvorlagen «Optimierung der Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden» und «Neuordnung des Finanzausgleiches» wieder auf 117 % zu senken, vorausgesetzt, der Souverän stimmt den beiden Vorlagen an der Referendumsabstimmung vom 12. Februar 2017 zu.

In Schinznach stehen ebenfalls Investitionen an. Hier verzichtet die Behörde für 2017 auf eine Steuerfusserhöhung. Das könnte sich für das Jahr 2018 ändern. Lupfig, das finanziell ebenfalls kämpft, hat sich für ein Sparpaket und gegen eine Steuerfusserhöhung entschieden. In Windisch wird es auch auf die Abstimmung über die Neuordnung des Finanzausgleichs ankommen. In der Zentrumsgemeinde stehen hohe Investitionen in die Schulraumplanung an.

Den höchsten Steuerfuss hat wie bis anhin Villnachern mit 124 %. Habsburg hat mit 85 % den tiefsten. Die Steuerfüsse müssen von der Gmeind noch genehmigt werden.