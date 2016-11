Schräge Töne, ausgelassene Stimmung: Rambazamba ist angesagt am 11. 11. hüben und drüben. Ausser in Brugg. Warum aber wird der Fasnachtsauftakt auf dem Neumarktplatz gestrichen? Die Brugger Konfettispalter wollen sich künftig hauptsächlich auf die Durchführung des grossen, farbenprächtigen Fasnachtsumzugs konzentrieren, antwortet Thomas Steinhauer, Beisitzer und mitverantwortlich für den Umzug. Der nächste findet am 5. März 2017 statt. Weitere Anlässe werden, je nach Bedarf, zusätzlich organisiert.

Der Fasnachtsauftakt sei seinerzeit von der einheimischen Guggenmusik Aarefääger ins Leben gerufen worden, fährt Steinhauer fort. Die Konfettispalterzunft habe den Anlass weitergeführt, aber es seien tendenziell immer weniger Zuschauer gezählt worden und es sei ebenfalls nicht ganz einfach gewesen, die Guggenmusiken für einen Auftritt zu gewinnen.

Details gibts nächste Woche

Details zur Fasnacht 2017 geben die Konfettispalter an einer Pressekonferenz nächste Woche bekannt. Enthüllt wird bei dieser Gelegenheit auch das aktuelle Signet, das als Vorlage für die neuen Plaketten dient. Entstanden ist der Verein Konfettispalter Brugg dieses Jahr aus der früheren Konfettispalterzunft. Er bezweckt die Organisation der Fasnacht in Brugg. Dazu gehören der Umzug, der im Normalfall am Sonntag nach Aschermittwoch stattfindet, «sowie alles, was dazu benötigt wird».

Übrigens: Auch die Brugger Guggenmusik Zwäsi-Gugge war jeweils mit von der Partie am Fasnachtauftakt auf dem Neumarktplatz. Die Gruppe, die eben erst noch zehnjährige Bestehen feierte, legt momentan eine Pause ein.