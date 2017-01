Überraschend war sie nicht, die Ankündigung von Daniel Moser, dass er im Herbst nicht mehr als Stadtammann zur Wahl antreten wird. Bereits vor seinem Amtsantritt im Jahr 2010 machte er klar, dass er für höchstens acht Jahre das Amt bekleiden will. Nun gab er am Neujahrsempfang der Stadt Brugg am 1. Januar definitiv bekannt, dass er zurücktreten wird.

Wehmut sei bei ihm dabei nicht aufgekommen, sagt Daniel Moser einige Tage danach. Schliesslich habe er genügend Zeit gehabt, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Etwas anders haben die Anwesenden reagiert. «Ein paar haben ihrem Erstaunen Ausdruck gegeben und mich freundlicherweise ermutigt, die Sache doch noch einmal zu überlegen.» Das habe ihn natürlich gefreut und geehrt, ergänzt Moser. Länger hätte er dieses Amt aber nicht ausführen wollen. «Es ist zwar sehr spannend und interessant, aber auch sehr fordernd», meint er.

Zudem wolle er kein Sesselkleber sein. Dass er von Anfang an ein Ende seiner Amtszeit bekannt gab, habe ihm in seinem Wirken auch geholfen. «Das gab und gibt mir Freiheit. Der Bürger soll sich darauf verlassen können, dass ich nicht am Sitz kleben bleibe», führt Daniel Moser aus. «Frischer Wind hat noch nie geschadet.» Er habe gemerkt, dass jemand selbst nach acht Jahren Amtszeit durch seine Art und seinen Charakter für gewisse Verkrustungen sorge.

Doch nicht nur dies ist für Daniel Moser ein Beweggrund, um zurückzutreten. Es beschäftigt ihn, dass viele seiner Ex-Berufskollegen – Moser war 27 Jahre lang als Linienpilot bei der Swissair bzw. der Swiss tätig – anscheinend eine tiefere Lebenserwartung haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Piloten seien im Cockpit vielen Belastungen inklusive Strahlung ausgesetzt, sagt Moser dazu. «Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass dies der Grund ist. Dennoch ist es so, dass die Fliegerei den Körper stark belastet.» Entsprechend wolle er seine Pension geniessen.

Rückzug hat Auswirkung auf Ämter

Daniel Moser freut sich, wenn er nach der Abgabe seines Amts wieder mehr Zeit für seine Familie, seine Freunde und seine Hobbys hat. «Es kommt die Zeit des selber gestalteten Einsatzplans», sagt er. «Nach 27 Jahren Linienfliegerei und dann 8 Jahren als Stadtammann mit fremdbestimmten Terminkalender ohne Rücksichtnahme auf Feiertage, Wochenende und Abendprogramm ist Änderung angesagt.» Langweilig wird ihm bestimmt nicht werden. Der handwerklich begabte Stadtammann möchte an seinem alten Haus herumwerken, in Holland will er auf seinem eigenen Segelschiff die Zeit geniessen. Und da ist noch eine alte Fischerhütte an der Reuss, die er mit seinem Bruder betreibt. Sie war und ist ein wichtiger Rückzugsort für Daniel Moser. «Fünf Minuten weg von meinem Büro im Stadthaus finde ich einen Ort, an dem ich mich fühle wie in der Wildnis in Kanada», sagt er. Weiter möchte er sich seinem Hobby, dem Jazz, widmen.

Sein Rückzug aus der Politik hat natürlich auch Auswirkung auf andere Ämter, die er aufgrund seines Postens als Stadtammann innehat. So wird er beispielsweise als Präsident von Brugg Regio ausscheiden. «Ich hoffe aber, dass der eingeschlagene Weg bezüglich Regionalplanung und Standortförderung weiter verfolgt wird», sagt er. Auch aus den restlichen über 30 Ämtern, die Daniel Moser zurzeit ausübt, wird er sich sukzessive zurückziehen.