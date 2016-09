Fragen zum Glauben

Die Fragen rund um die Gottesbeziehung seien ein wichtiger Bestandteil dieser Tätigkeit, sagte Stiftungsrat Thomas Neukomm am Dienstag letzte Woche. An einem rege besuchten Informations-Apéro wurden die Pläne für das zentral gelegene Gebäude vorgestellt (die az berichtete). Der Anlass fand im Saal statt, den der derzeitige Besitzer an die Freikirche ICF vermietet hat. Die Stiftung möchte diesen Saal ebenfalls in das Gesamtkonzept integrieren.

Fragen tauchten auf zum Finanzierungsbedarf, zum Zeitplan und immer wieder zum religiösen Hintergrund der Stiftungsräte, die aus ihrer christlichen Grundhaltung kein Geheimnis machten. «Aus dem Haus wird keine Kirche», versicherte Neukomm. Und auch wenn ein Austausch mit der Freikirche ICF stattfinde, werde keine Verschmelzung angestrebt.

Bei einigen bleibt Skepsis

Den Kommentaren auf Facebook ist zu entnehmen, dass die Aktivitäten der Stiftung kritisch verfolgt werden, dass da und dort ein mulmiges Gefühl bleibt. Wie aber beurteilen bekannte und engagierte Brugger Persönlichkeiten das Vorhaben der Stiftung? Wie sehen sie die Zukunft des «Roten Hauses»? Die az hat nachgefragt.