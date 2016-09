Allein schon die Baustelle zieht die Besucher in Scharen an: Unweit des Stadtzentrums entsteht – dank Widerstand aus der Bevölkerung – die höchste Aussichtsplattform Deutschlands.

Seit knapp zwei Jahren lässt der Aufzughersteller ThyssenKrupp auf Rottweils einzigem freien Industriegebiet einen rund 245 Meter hohen Testturm für Aufzüge erstellen. Läuft alles nach Plan, wird der Turm im Mai 2017 eröffnet. Regelmässig finden Baustellenführungen statt. Günther König führt im Auftrag der Stadt Rottweil an diesem Nachmittag gut 20 Interessierte um die Baustelle herum. Es sei der Stadtplaner gewesen, der den Bau des Testturms ins Gespräch gebracht habe, so König. Denn: «Rottweil ist eine nette Stadt, aber relativ arm, da sie nur über wenig Industrie verfügt», beginnt er seine Ausführungen. Nun werde die Aufzugstechnik hier in Rottweil revolutioniert.

Entscheidend für die Standortwahl war die optimale Verkehrsanbindung an die Autobahn Singen–Stuttgart, an die Bahnlinie Stuttgart–Zürich und die Nähe zu den Flughäfen Zürich und Stuttgart. Die Firma ThyssenKrupp Elevator (TKE) empfängt viele Kunden aus Asien und den arabischen Ländern, die sich für moderne Aufzüge in Wolkenkratzern interessieren. In insgesamt zwölf Schächten können im Turm künftig die Aufzugslösungen mit Höchstgeschwindigkeiten von 64,8 km/h getestet und zertifiziert werden.

Zwei Jahre geheim verhandelt

Als die Stadtverwaltung nach rund zwei Jahren Verhandlungen hinter verschlossenen Türen an die Öffentlichkeit ging, seien etwa 80 Prozent der Bevölkerung für den Turm gewesen, erzählt König. Trotzdem regte sich in der Bevölkerung auch Widerstand. Dieser ermöglichte weitere Verhandlungen zwischen TKE und dem Oberbürgermeister. Ausgehandelt wurde, eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform auf 232 Meter Höhe – es sollte die höchste Deutschlands sein.

Die Plattform bietet dank rundum bodentiefer Verglasung eine einmalige 360-Grad-Sicht bis zur Schwäbischen Alb – bei idealen Bedingungen sogar bis zu den Schweizer Alpen. Ein Panorama-Aufzug mit Glaswänden soll bereits den Weg nach oben zu einem speziellen Erlebnis machen.

Im Oktober 2014 erfolgte der erste Spatenstich, zwei Monate später die Grundsteinlegung. Gebaut wird der Turm von der Firma Züblin. Die Baugrube hatte einen Durchmesser von 22 und eine Tiefe von 30 Metern. Der Aushub wurde nicht weggefahren, sondern auf dem angrenzenden Land verteilt. Wie das Gelände um den Turm herum nach Bauabschluss gestaltet wird, steht noch nicht fest. Auch die Parkplatzfrage sei noch nicht restlos geklärt, berichtet Günther König weiter.

Widerstand gegen Hängebrücke

Die Aussichtsplattform sowie ein besucherfreundliches Gastrokonzept sollen für Rottweil zu einem Anziehungspunkt für Touristen werden. Damit beides bequem besucht werden kann, ist der Bau eines weiteren Rekord-Projekts geplant: eine 900 Meter lange Fussgänger-Hängbrücke – die längste der Welt – von der historischen Innenstadt über das Neckartal direkt zum Testturm. Noch gibt es Widerstand.

Bis im August letzten Jahres wurde am Testturm mittels Gleitschalungstechnik rund um die Uhr betoniert. An den Wochenenden versammelten sich bis zu 3000 Schaulustige vor Ort. Mittlerweile ist der Kran weg. Mit Hochdruck wird nun am Innenausbau und an der Aussenmembran gearbeitet. (CM)