Unzählige Gratulationen via Whatsapp, Facebook, E-Mail, Post und persönlich seien in den Tagen und Wochen nach der Wahl bei ihr angekommen. Auch viele Einladungen habe sie erhalten.

Nach der Wahl in den Grossen Rat hat Tonja Kaufmann bereits erste Konsequenzen gezogen. Letzte Woche gab sie bekannt, dass sie als Präsidentin der Jungen SVP Aargau auf die GV 2017 zurücktritt. Auch sonst habe sie einige organisatorische Dinge in die Wege geleitet. Beruflich wird die Köchin ihr Pensum ebenfalls reduzieren – von 100 auf 80 Prozent.

Als Grossrätin freue sie sich darauf, den Kanton Aargau mitgestalten zu können. Sie werde sich für ein erfolgreiches Bildungssystem, härtere Strafen bei Gewaltverbrechen, eine Armee, die der Schweiz gerecht ist, sowie für die Stärkung der Gemeindeautonomie einsetzen.

Der Bildungsstandort Brugg sowie die Hightech-Strategie Aargau – das Programm zur Innovationsförderung im Kanton – mit Projekten im Bezirk sind Themen, die Tonja Kaufmann wichtig sind. Ebenfalls habe sie erste Gespräche geführt in der Vorbereitung auf ihr neues Amt in Aarau.

Dominik Riner: Wirtschaftliche Entwicklung der Region ist ihm wichtig

Es ist der Moment der Bekanntgabe der Wahlresultate, die Dominik Riner heute – einige Wochen danach – noch am meisten präsent ist. Er schaffte persönlich erstmals den Sprung in das Aargauer Parlament. Ebenso glücklich zeigt er sich über den gewonnenen vierten SVP-Sitz: «Wir haben die gemeinsamen Ziele als Bezirkspartei erreicht.» Den Erfolg führt er auf die solide, langjährige Arbeit an der Basis sowie auf den harten, aber fair geführten Wahlkampf zurück, wie er es ausdrückt.

Viele Glückwünsche konnte der SVP-Bezirkspräsident in den letzten Wochen entgegennehmen. Und: «Die erste Fraktionssitzung fand bereits statt.» Dominik Riner nimmt sein neues Amt gut vorbereitet in Angriff. «Ich beschäftige mich seit Jahren intensiv mit der Politik, insbesondere mit Themen, die den Kanton Aargau betreffen», sagt er. Beruflich wird es bei ihm kaum zu Veränderungen kommen. Er habe dies bereits im Vorfeld mit seinem Arbeitgeber geklärt. «Die berufliche Situation korrespondiert mit meiner politischen Tätigkeit», führt Riner aus. Er ist Niederlassungsleiter bei einem Ingenieurbüro.