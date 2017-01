Der Snowboard- und Freeski-Spezialist «No Limit» in Brugg verabschiedet sich – just zu seinem 25. Geburtstag – aus dem Wintergeschäft. «Mittelfristig», wie Inhaber Roland Hunziker sagt.

Der Entscheid, diesen Bereich aufzugeben, sei ihm und seinem Team alles andere als leicht gefallen, räumt er ein. «Das tut weh. Mit Wintersport sind wir gross geworden.» In der Schweiz zählte das 1991 gegründete «No Limit» zu den Pionieren. Damals gab es für Snowboards als weitere Adresse nur noch den Beach Mountain in Zürich. «Wir waren der erste Snowboard- und Freeski-Shop der Region», stellt Hunziker denn auch fest. «Wir haben Trends kommen und gehen sehen und waren immer wachsam. Denn die Veränderungen passieren unglaublich schnell», fährt er fort. «Aber auf das Wetter haben wir leider keinen Einfluss.»

Schon die letzten beiden Winter waren schlecht und diesen November und Dezember fand der grosse Ansturm wegen Schneemangel ebenfalls nicht statt. Mit den klimatischen Veränderungen müssten sich die Sportgeschäfte künftig abfinden, es werde wohl immer häufiger vorkommen, dass der Schnee bis Weihnachten ausbleibe, ist Hunziker überzeugt. «Das Wintergeschäft ist sowohl kosten- als auch zeitintensiv und deshalb stimmte für uns das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag nicht mehr», fügt er an. «Wir mussten unsere Strategie überdenken.»

Räder statt Bretter heisst die Devise

Komme hinzu, so der «No Limit»-Inhaber, dass heute tendenziell weniger Ski und Snowboard gefahren werde und er mit den Mengen – und damit den Preisen – der grossen Sportketten sowie des Online-Handels nicht mithalten könne. «Wir bewegen uns in einer Nische und damit in einem eher teureren Bereich. Wir legen Wert auf die Kundenbindung, auf die umfassende, individuelle Beratung», führt er aus. «Als aktive Wintersportler verkaufen wir auch Emotionen und nur Material, das wir kennen und hinter dem wir stehen können.»

Mehr und mehr hat sich das «No Limit» im Winterhalbjahr deshalb auf das Bike-Segment konzentriert. «Hier haben wir die Nase im Wind, hier geben wir weiterhin Vollgas», verspricht Hunziker. «Voraussichtlich ab 2018/19 werden wir uns auch im Winter nur noch als Bike-Shop präsentieren.» Auf die insgesamt fünf Beschäftigten – darunter ein Lehrling – hat dieser Schritt übrigens keine Auswirkungen. «Hier sind keine Änderungen vorgesehen.» Velo gefahren werde das ganze Jahr, weiss Hunziker, der mit «Tourkultur» als zweites Standbein auch Mountainbike- und Rennveloferien anbietet. «Alles ist eine Frage des Materials und der Kleidung.»

Jetzt ist Langlaufen angesagt

Der Wintersport-Bereich werde nicht von heute auf morgen komplett aufgegeben, betont Hunziker. «Wir fahren langsam herunter und bauen das Lager kontinuierlich ab. Wir haben nach wie vor ein super aktuelles 2017er-Sortiment und sind gut aufgestellt.» Auf Ski und Tourenski, Snowboards, Boots, Bindungen sowie Zubehör wird ein Rabatt von 20 bis 40 Prozent gewährt. «Das ist interessant für die Kunden.»

Apropos Kunden: Auf die Ankündigung, den alpinen Bereich aufzugeben, habe er extrem viele Reaktionen erhalten, sagt Hunziker. «Es ist zwar viel Bedauern zu spüren, aber auch grosses Verständnis vorhanden.» Festgehalten wird in Zukunft an der Ski- und Snowboard-Vermietung – «eine gute Sache», so Hunziker – sowie am Langlauf-Bereich. «Langlaufen ist angesagt», stellt der «No Limit»-Inhaber fest.

Ausdauer, Gesundheit und Erlebnis lauten die Stichworte. «Das ist die perfekte Winter-Alternative zum Velo.» Ebenfalls ausgeführt werden Ski- und Snowboard-Servicearbeiten. Bis Silvester habe es geharzt, seit dem Schneefall der letzten Tage sei der Shop aber voll. «In der Werkstatt haben wir eine hohe Auslastung.»

Hunziker ist zuversichtlich, dass das anstehende Jubiläumsjahr – in dem verschiedene Anlässe geplant sind – erfolgreich verlaufen wird. «Wir haben einen pragmatischen Weg gefunden.»