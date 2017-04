Feste, Partys und Feiern gehen vorüber, doch die Erinnerungsfotos davon bleiben. Lustige Schnappschüsse lassen sich auf einfache Art und Weise mit der Knipsbox machen. Die Box wird in Zürich und Zug vermietet und neu auch in Schinznach-Dorf. Seit Anfang Jahr betreiben Sybel Stadelmann und Marco Hagenbuch am Warmbachweg 3a eine Knipsbox-Filiale.

Für 389 Franken kann man bei ihnen für einen Tag das sogenannte Knipsbox-Standardpaket mieten. Dazu gehören eine Kamera auf Stativ mit Schirmblitz, ein Bildschirm, ein I-Pad Viewer, eine Verkleidungskiste und ein Buzzer. Mit dem Buzzer kann man die Kamera auslösen, die dann ein Bild von den Leuten vor der Linse schiesst. Auf dem I-Pad Viewer können die geschossenen Fotos angeschaut werden.

Erweiterte Ausstattung

Zur Grundausstattung kann bei Bedarf noch einiges dazugemietet werden. Zum Beispiel einen Drucker, um die Fotos gleich vor Ort ausdrucken zu können, oder ein Hintergrund-Set, falls sich keinen geeigneten Hintergrund finden lässt. Für Firmenanlässe gibt es auch die Möglichkeit, die Fotos mit dem eigenen Logo zu versehen oder einen Greenscreen zuzumieten, womit beliebige Hintergründe einfügt werden können. Die Knipsbox könne man für vielerlei Events nutzen, sagen Sybel Stadelmann und Marco Hagenbuch, zum Beispiel für Weihnachtsessen, Personalfotos, Hochzeiten, Geburtstage oder für einen Tag der offenen Tür. «Die Knipsbox bringt einfach so viel Spass, jedes Mal wenn die Box zurückkommt, sehen wir Fröhlichkeit und ein Lächeln im Gesicht der Mieterinnen und Mieter», erzählen die zwei und fügen an: «Es macht Freude, wenn man mit so einer Sache die Leute fröhlich machen darf.»

Weil die beiden vorher oft selber eine Knipsbox von einem befreundeten Paar aus Zürich mieteten, fanden auch Leute aus ihrem Umfeld Gefallen daran. Vielen war es aber zu umständlich, immer nach Zürich zu fahren, um die Box auszuleihen. So kamen Stadelmann und Hagenbuch auf die Idee, einen weiteren Knipsbox-Standort zu eröffnen. Sie fragten bei knipsbox.ch nach, ob Interesse dafür vorhanden wäre. «Bei der Firma war man begeistert, weil sie sowieso schon lange damit liebäugelten, einen neuen Standort zu eröffnen», erzählt Hagenbuch. So entstand diese Zusammenarbeit und der Aargau kam zu seiner Knipsbox.