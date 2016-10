Für Matthias Vögele ist der Brand vom Sonntag in der Tiefgarage in Lupfig ein schwerer Schlag. Seine ganze Sammlung von zehn Modellfliegern sowie viele Erinnerungsstücke sind ein Raub der Flammen geworden. Er hat auch einige Erinnerungsstücke an seine Kindheit verloren. "Das hat mir eine schlaflose Nacht beschert", erzählt er Tele M1.

Zum Brandausbruch kam es am Sonntag, um 15 Uhr. Die Feuerwehr war rasch vor Ort, konnte aber die grosse Zerstörung nicht mehr verhindern. Rund 100'000 Franken Sachschaden dürften entstanden sein.