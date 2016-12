Vor knapp zwei Monaten ist die öffentlich zugängliche Besucherplattform über dem Portal des neuen Bözberg-Eisenbahntunnels eröffnet worden. «Sie hat sich bereits bewährt», sagt SBB-Mediensprecherin Franziska Frey. «Es finden regelmässig Führungen über die Baustelle sowohl von Fachgruppen als auch weiteren interessierten Gruppen statt.» Nach der Projekteinführung im Info-Pavillon sei der Besuch der Plattform mittlerweile obligatorisch, da man von hier einen exponierten Blick über die gesamte Baustelle auf der Portalseite Schinznach hat. Noch vor der Weihnachtspause werde eine Info-Tafel zur Tunnelbohrmaschine bei der Besucherplattform aufgestellt, erklärt Frey weiter. Ab Januar 2017 lassen sich von da die Montagearbeiten der Tunnelbohrmaschine gut beobachten.

Bahntechnik wird gezügelt

Auf der betriebsamen Tunnelbaustelle wirkt das alte Bahnhofgebäude aus dem vorletzten Jahrhundert wie ein Fremdkörper. Die Bahnstation Schinznach-Dorf war von 1875 bis 1994 in Betrieb. Die SBB-Mediensprecherin sagt: «Nach der Inbetriebnahme des neuen Bahntechnikgebäudes Schinznach – voraussichtlich Ende 2017 – kann das alte Bahnhofgebäude Schinznach-Dorf abgebrochen werden.» Mit anderen Worten: Der Abbruch soll zwischen Ende Januar 2018 und Ende März 2018 erfolgen und dürfte vier Wochen dauern. Notwendig ist er, weil das Bahnhofgebäude im Bereich steht, in dem die Gleise zum neuen Bözbergtunnel zu liegen kommen werden. Die bahntechnischen Anlagen werden vom alten Bahnhof ins Bahntechnikgebäude gezügelt.

Ein nicht mehr benötigtes WC-Gebäude bei der alten Personenunterführung wurde laut Franziska Frey bereits im vergangenen November abgerissen, um Platz für die Installation der Tunnelbohrmaschine zu schaffen. Eine Abbruchgenehmigung für das alte Bahnhofgebäude liegt ebenfalls vor. Am Nordportal in Effingen steht ein vergleichbarer Bahnhoftyp. «Das Gebäude in Effingen bleibt erhalten. Darin wurde – unter Nutzung der alten Bausubstanz – ein neues Bahntechnikgebäude für den Bözbergtunnel integriert», sagt die SBB-Sprecherin.