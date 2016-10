Der Vorteil für das Eigenamt (und die SVP): Doris Iten (SVP, Birr) hat am fünftmeisten Stimmen geholt und ist damit erster Ersatz bei der SVP. Hoffnung setzt Plüss auch in die frischgewählte Tonja Kaufmann. «Sie bringt Energie mit, ist jung und dynamisch», sagt er. «Sie setzt sich bestimmt fürs Eigenamt ein.» Es sei sowieso üblich, dass die Grossräte aus einem Bezirk an einem Strang ziehen, wenn eine Region ein Problem hat. «Das hat ja beim BWZ auch gut geklappt», so Plüss.