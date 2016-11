Der Vereinspräsident

Peter Feller ist der Vereinspräsident der Oper Schenkenberg sowie Gemeinderat in Schinznach. Er war auch schon bei einer früheren Oper-Aufführung in Schinznach-Dorf für die Organisation verantwortlich und spricht die Komplexität der letzten Oper an: Am alten Standort sei es nicht so «kompliziert» gewesen wie jetzt in Brugg/Windisch. Die Beziehung zwischen den Gemeinden sei nicht optimal gewesen.

Feller war nach eigenen Angaben dieses Jahr nicht mehr OK-Mitglied, sondern für den Gastrobereich verantwortlich. Zudem war er für die Unterzeichnung der Verträge zuständig.