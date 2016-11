Da das Vermögen des Vereins Oper Schenkenberg praktisch aufgebraucht ist, dürfte es kaum mehr Mittel zum Verteilen geben, sagt Fuhrer. Wickelt das Konkursamt nur das Verfahren ab oder würde es auch Anzeige erstatten, falls gesetzeswidriges Handeln festgestellt wird? Christoph Fuhrer erklärt: «Das Konkursamt könnte Anzeige machen, was aber nicht unsere prioritäre Aufgabe ist.» Können die Vorstands- oder die Vereinsmitglieder haftbar gemacht werden? «Nach aktueller Lehre und Rechtsprechung können auch Vereinsvorstände für entstandenen Schaden haftbar gemacht werden», sagt der Leiter des Konkursamts Brugg.

Gönner dürften kaum haften

Der Verein Oper Schenkenberg hatte seit dem Abgang von Jürg Baur nach der «Rigoletto»-Premiere noch vier Vorstandsmitglieder. «Laut Statuten müssen es mindestens drei sein», sagt Vereinspräsident Peter Feller. Neben ihm arbeiteten Peter Bernhard, Johanna Zumstein und Michael Sokoll mit. Vereinsmitlieder im klassischen Sinn habe es nicht gegeben, so Feller.

Vielmehr vereinten die «Freunde der Oper Schenkenberg» 85 Gönner. Diese bezahlten einen Jahresbeitrag, machten Spenden und wurden mit Informationen versorgt. Feller weiss, dass die Vorstandsmitglieder haftbar gemacht werden können, wenn gesetzeswidrige Handlungen festgestellt werden. «Das betrifft primär den Präsidenten», räumt er ein. Intendant Peter Bernhard sei im Vorstand nur Beisitzer gewesen und je nach Abstimmung jeweils in den Ausstand getreten.

Auch Brigitte Bitterli, Präsidentin des Aargauischen Anwaltsverbands, nimmt auf Anfrage nur generell zur Haftungsfrage bei Vereinen Stellung: «Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass Gönner für die Schulden des Vereins einstehen müssen. Hingegen ist je nach Sachverhalt denkbar, dass die Verantwortlichen ins Recht gefasst werden.» Da sie die Statuten des Vereins und den genauen Sachverhalt rund um den Konkurs der Oper Schenkenberg nicht im Detail kenne, könne sie sich nicht konkret zum Fall äussern.

Das Budget für die dritte Produktion – «Rigoletto» – des Vereins Oper Schenkenberg betrug am Schluss 2,5 Mio. Franken. Zweimal sei es vom Vorstand zur Überarbeitung an den Intendanten zurückgewiesen worden, stellt Vereinspräsident Feller klar. So habe man unter anderem auf die Beleuchtung der Fassade mit zum Stück passenden Farbenwechsel verzichtet sowie bei der Tonanlage Abstriche gemacht.

Intendant sagt «Dankeschön»

Er spielt damit auf eine Aussage von Hans Peter Brunner an, der während zirka eineinhalb Jahren im Vorstand mitwirkte und ab 1. Oktober 2015 als Kaufmännischer Direktor vorgesehen war. Er trat diese Stelle aber nicht an, weil er im Vorstand beantragt hatte, das Projekt zu überarbeiten, aber angeblich unterlag. Fakt ist, dass Hans Peter Brunner auch ein anderes Job-Angebot auf dem Tisch hatte und sich für dieses entschied. In der Folge schied er aus dem Vorstand aus.