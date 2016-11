Thomas Pauli betont: «Dem Verein Oper Schenkenberg wurde bereits im März 2014, also lange vor der konkreten Planung von ‹Rigoletto›, von Seite des Departements Bildung, Kultur und Sport schriftlich mitgeteilt, dass eine Unterstützung einer neuen Produktion in der Grössenordnung von ‹Il Trovatore› ausgeschlossen sei und dass sich ein möglicher Beitrag an jenen für Klassikevents von regionaler Bedeutung orientieren würde.» Pauli erklärt weiter, er habe von den finanziellen Schwierigkeiten der Oper Schenkenberg, die nun zum Konkurs des Vereins führten, nichts gewusst.

Oper Schloss Hallwyl reicht

Thomas Pauli bedauert den Konkurs des Vereins, hält mit Blick auf die Zuschauerzahlen aber fest: «Die Nachfrage des Publikums nach Freilicht-Opernaufführungen scheint gesättigt.» Diesen Schluss müsse man nach der dritten Aufführung der Oper Schenkenberg ziehen.

Bestätigt werde dieser Eindruck auch durch die rückläufigen Besucherzahlen der Oper von Avenches und der Solothurn Classics. «Im Aargau zeigt sich, dass mit der alle drei Jahre stattfindenden Oper Schloss Hallwyl, die zu einer Tradition im kantonalen Kulturkalender geworden ist und eine fast hundertprozentige Auslastung aufweist, das Bedürfnis der hiesigen Bevölkerung nach qualitätsvollen Opern im Freien gedeckt ist.»