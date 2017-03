Sehr hohe Auslastungen

In Ferienzeiten und an Wochenenden sind die Karten oft schon Tage im Voraus ausgebucht. Sind die Tageskarten bis zu ihrem Gültigkeitsdatum nicht gebucht worden, werden sie in vielen Gemeinden zu reduzierten Preisen abgegeben. Je nach Gemeinde liegt der Last-Minute-Preis bei 20 bis 30 Franken. Im gesamten Bezirk stehen pro Tag 31 Karten zur Verfügung. Laut verschiedenen Gemeinden werden die Tageskarten rege gebraucht und man erfreut sich ob der hohen Auslastung. In Zeihen beispielsweise liegt die Auslastung bei 83 Prozent. Bözberg vermeldet eine Auslastung von 90 Prozent, Schinznach teilt im Gemeindeblatt mit, dass die Auslastung bei 97,97 Prozent liegt und Remigen ist gar zu 98,33 Prozent ausgebucht. Trotz diesen hohen Auslastungen machen die Gemeinden mit dem Verkauf von Tageskarten kaum Gewinn, vielmehr helfen sie so aktiv mit, den öffentlichen Verkehr anzukurbeln. Ausserdem bieten sie mit den Tageskarten eine Dienstleistung für die Bevölkerung, damit auch Nicht-GA-Besitzer einen Tag lang frei durch die Schweiz fahren können, im Glücksfall schon ab 20 Franken.