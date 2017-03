Wird nicht verschmutztes Wasser, beispielsweise nach Regen, in die Kanalisationsleitungen abgeleitet, muss es – vermischt mit dem Schmutzwasser – in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) aufwendig gereinigt werden. Das Gewässerschutzgesetz sowie die kantonalen Vorgaben verpflichten die Gemeinden deshalb, das nicht verschmutzte Wasser im Boden versickern zu lassen oder andernfalls in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten.

Im Gebiet Stapfer in Brugg fehlt – wegen des felsigen Untergrunds – die Möglichkeit der Versickerung. Das nicht verschmutzte Wasser soll künftig deshalb östlich des Schulhauses Hallwyler der Aare zugeführt werden.

Der Zeitpunkt für die Umsetzung dieser Massnahme ist laut Stadtrat ideal. «Die Gesamtsanierung des Schulhauses Stapfer ermöglicht es, dass mit der umfassenden Erneuerung der Infrastrukturleitungen auch das Dach- und Sickerwasser separat abgeleitet werden kann», führt der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat aus. Im besagten Gebiet befinden sich fünf Brunnen, die ebenfalls über die geplante neue Sauberwasserleitung entwässert werden können. Weiter soll das Dach- und Sickerwasser der angrenzenden Liegenschaften – «soweit wirtschaftlich machbar» – in die neue Leitung geführt werden.