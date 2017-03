Photovoltaikanlage ist installiert

Der Baubeginn erfolgte im September des letzten Jahres. Das Garderobenhauptgebäude wurde entkernt, die Nebengebäude abgebrochen. Die Montage der 18 vorfabrizierten Wand- und Deckenelemente der Servicetrakte Nord und Süd konnte Mitte November abgeschlossen werden. Auf dem Hauptgebäude wurde das Dach mit Eternit-Wellplatten neu gedeckt und eine Photovoltaikanlage installiert.

Mittlerweile sind die Gebäudehüllen geschlossen, die inneren Oberflächenbehandlungen beendet. Die Aussenanlagen auf der Seite der Badi sind angeschlossen, die technischen Rohinstallationen erstellt, die Plattenarbeiten abgeschlossen. Aktuell laufen der Innenausbau – erstellt werden die Trennwände – sowie die Vorbereitungen für die Montage der Sanitärelemente, die Fertigstellung der Elektro- und Lüftungsinstallationen, die Erneuerung der Badewassertechnik für das Planschbecken, die Geländermontagen sowie die Möblierungen.

Es gab viele Altlasten

Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, fährt Steinhardt fort, dass es unverhältnismässig viele Altlasten gab. Als Stichworte nennt er die toten oder maroden Leitungen, die brüchigen Betonplatten oder den Zustand des Bereichs zwischen Kanalstrasse und Fassade Ost. Als weitere Herausforderung bezeichnet er die Lage der Freibad-Parzelle unmittelbar an der Aare. Laut der Gefahrenkarte Hochwasser befindet der zur Sanierung vorgesehene Teil zwar in einer geringen Gefahrenzone, der durchgeführte Hochwasserschutznachweis habe aber dennoch eine erforderliche Schutzquote von 70 Zentimetern ergeben. Will heissen: «Alle technischen Installationen wurden folglich mindestens 80 Zentimeter über Bodenniveau angeordnet.»

Ein spezielles Augenmerk sei überdies gerichtet worden auf den Eingriff in das bestehende Garderobengebäude. «Ein besonders sensibler Umgang mit diesem schlanken und elegant geformten Gebäude war gefragt», stellt Steinhardt fest. Unterschiedlich seien schliesslich die Anforderungen an die Raumtrennwände im nördlichen und südlichen Servicetrakt. «Hier spielen Schutz der Privatsphäre, Dichtigkeit und Spritzwasser eine Rolle.» Bei den Böden musste, so die Auflage des Gewässerschutzes, unter anderem eine Auffangwanne für den Säureraum erstellt werden.

Ursprünglich vorgesehen war die Eröffnung des Freibads im Mai. Bedingt durch die kalten Temperaturen im Winter hätten wichtige Arbeiten nicht wie geplant ausgeführt werden können, sagt der Projektleiter. Dadurch verschiebt sich die Eröffnung um vier Wochen auf Pfingstsamstag, 3. Juni. Durch die lange Frostperiode sowie die weiteren Überraschungen und Herausforderungen während der Sanierung kann voraussichtlich auch der Kostenrahmen nicht eingehalten werden. «Momentan gehen wir davon aus, dass der Baukredit um etwas mehr als 10 Prozent überschritten wird», so Steinhardt.