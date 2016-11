Es ist kein Geheimnis, dass die Oper Schenkenberg in Windisch Publikum vermisst. Wie die az berichtete, lag die Zuschauerauslastung der diesjährigen Produktion «Rigoletto» lediglich bei rund 50 Prozent. Bereits 2013 konnte die Freiluftoper nicht mehr an ihren ersten grossen Erfolg «Carmen» anknüpfen, was im Budget ein Loch in der Höhe eines sechsstelligen Betrages hinterliess.

Nun sollen die Organisatoren gar vor einem Konkurs stehen. Zwar ist noch nicht klar, wie hoch genau das Defizit ist, aber Michael Sokoll, Pressesprecher der Oper, bezeichnet es gegenüber dem «SRF Regionaljournal» als «enttäuschend hoch». Auch diverse Lieferanten von «Rigoletto» haben gegenüber dem Radiosender bestätigt, dass ihre Rechnungen bisher nicht bezahlt wurden. Gegenüber einem Aargauer Unternehmen, das auf mehrere Zehntausend Franken wartet, habe die Oper geäussert, man habe die Bilanz deponiert.

Auch im Vorstand wurde das Thema Konkurs gemäss Sokoll bereits diskutiert. Der Schritt sei aber noch nicht vollzogen.

Auch die Produktion «Il Trovatore» vor drei Jahren litt unter geringen Zuschauerzahlen: