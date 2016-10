Ob die Einwohnergemeinde Riniken vom Vorkaufsrecht der Liegenschaft an der Ausserdorfstrasse 11 tatsächlich Gebrauch machen wird, ist unklar. Gegen den Entscheid der ausserordentlichen Gemeindeversammlung kam das Referendum zustande. «Wir haben das Gefühl, dass diese Vorlage ein Schnellschuss der Gemeinde ist», sagt Kurt Zürcher, der zusammen mit seiner Ehefrau Brigitte einen Grossteil der Unterschriften gesammelt hatte.

Zürchers wohnen nur wenige Meter von der erwähnten Liegenschaft entfernt, welche die Gemeinde künftig als Asylunterkunft nutzen möchte. «Wir haben nicht Unterschriften gesammelt, weil wir gegen Asylbewerber sind», betont Kurt Zürcher.

Der ehemalige Polizist erklärt: «Das Vorgehen der Gemeinde ist für uns nicht nachvollziehbar.» Die Gemeinde wisse schon lange von diesem Vorkaufsrecht, denn der Besitzer sei vor rund eineinhalb Jahren gestorben, so Zürcher. Seither habe es für die über 100-jährige Liegenschaft zahlreiche Interessenten gegeben.

Auch er selbst gehörte dazu. Da sich das Haus aber in einer sogenannten Bestandzone befindet, seien die Möglichkeiten für bauliche Veränderungen stark limitiert. «Will man das Gebäude abreissen, müsste man es wieder genau gleich aufbauen», fährt Zürcher fort. Den Verkaufspreis von knapp 800 000 Franken erachtet er unter diesem Aspekt daher als zu hoch.

Auch die Einwohnergemeinde habe nicht wirklich Interesse am Hauskauf gezeigt. Denn die Liegenschaft wurde plötzlich im Internet ausgeschrieben. Nachbar Zürcher sah dann mehrere Interessenten kommen und gehen. Ein Geschäftsmann aus Brugg bekundete allerdings ernsthafte Absichten und unterzeichnete einen Kaufvertrag, was Zürcher freute: «Der potenzielle Käufer holte Offerten ein und hatte klare Vorstellungen, wie er dieses Liebhaberobjekt sanieren und für sein Hobby mit Oldtimern nutzen wollte.» Auch würde so ein weiterer Steuerzahler nach Riniken ziehen, stellt Zürcher fest.

Zwei Drittel sind Nebenräume

Dass die Gemeinde die Liegenschaft künftig als Asylunterkunft nutzen will, macht für Zürcher wenig Sinn: «Zwei Drittel des Gebäudes sind Nebenräume, die den Asylbewerbern nichts bringen.» Dazu komme der grosse Umschwung, der gepflegt werden muss. Zürcher und seine Mitstreiter stören sich daran, dass die Gemeinde Riniken vor der ausserordentlichen Versammlung keine unabhängige Schätzung machen liess und unklar ist, wie die Liegenschaft langfristig genutzt wird.

Zur Erinnerung: Der Eigentümer des ehemaligen Gasthofs Hirschen, wo die Asylbewerber derzeit wohnen, kündigte den Mietvertrag mit der Gemeinde auf Ende März 2018. Zürcher ist überzeugt, dass sich in Riniken einfach Alternativen finden liessen – sei es in einer anderen Liegenschaft der Gemeinde oder in derzeit ungenutzten Baracken bei der Schulanlage Lee.

Eigentlich sollte bis zum 19. Oktober ein rechtskräftiger Entscheid vorliegen, damit die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen kann. So jedenfalls stand es im Büchlein für die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 5. September.

Die Referendumsabstimmung wurde nun auf den 30. Oktober angesetzt. Ist der Liegenschaftskauf dann noch möglich? Gemeindeammann Ueli Müller sagt dazu: «Nachdem das Büchlein im Druck war, erhielten wir vom Willensvollstrecker ein Schreiben, wonach die dreimonatige Frist erst ab dem 3. August läuft.» Berücksichtigt man aber die Einsprachefrist nach der Urnenabstimmung, wird klar, dass der Gemeinde Riniken der rechtskräftige Entscheid erst einen Tag nach Ablauf dieser Frist vorliegen wird. Deshalb hat der Gemeinderat laut Müller um Fristerstreckung ersucht.

Spricht sich das Stimmvolk also erneut für den Hauskauf aus, hat der Willensvollstrecker zu entscheiden, ob Riniken den Zuschlag erhält. Kommt es zum Rechtsstreit, entscheidet das Gericht.