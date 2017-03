Postautos, die vom Bözberg oder aus dem Schenkenbergertal nach Brugg unterwegs sind, geraten zwar nicht jeden Tag in einen Stau. Doch wenn es von der Casinokreuzung her Rückstau gibt, werden die Postautopassagiere schnell ungeduldig. «Hoffentlich erwische ich den Zug Richtung Baden und Zürich noch», heisst es dann im Bus. Manchmal hat der Chauffeur vor der alten Aarebrücke den Blinker gestellt und ist durch die Brugger Altstadt zum Bahnhof gefahren. Diese Woche, als es am Morgen wieder einmal einen langen Rückstau hatte, erklärte der Chauffeur via Lautsprecher: «Die Linie 137 darf nicht mehr durch die Altstadt fahren.» Die Reaktion der Passagiere kam postwendend. «Das kann doch nicht sein! Seit wann ist die Durchfahrt verboten?»

Eine Nachfrage der az bei der Postauto Schweiz AG zeigt: Diese Regelung besteht seit 2004 und wurde seinerzeit in Abstimmung mit der Stadt Brugg so vereinbart. Einzig in Ausnahmesituationen – beispielsweise bei Umleitungen aufgrund von Unfällen – dürfen die erwähnten Postautos, angeordnet durch die Blaulichtorganisationen oder die Postauto-Leitstelle, noch durch die Altstadt fahren.

Postauto-Mediensprecherin Katharina Merkle sagt: «Leider halten sich nicht alle Fahrer konsequent an die Durchfahrt der Altstadt nur in Ausnahmesituationen.» Daher werde in regelmässigen Abständen die geltende Regelung in Erinnerung gerufen, letztmals Anfang Januar 2017.

Merkle betont: «Die Fahrt durch die Altstadt ist nicht in jedem Fall schneller als via Casinobrücke, auch wenn die Strecke kürzer ist.» Ein Grund dafür seien die Lichtsignalanlagen (LSA) an den Verkehrsknoten Casino und Neumarkt. «Unsere Postautos beziehungsweise die Fahrer können diese LSA beeinflussen.» Im Idealfall könne nach kurzer Wartezeit bis zum Bahnhof Brugg durchgefahren werden.