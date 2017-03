Kurz vor Umzugsbeginn liefern sich die Hexen, Clowns, Indianer und Polizisten bereits die erste Konfettischlacht. Genügend Zeit bleibt auch, um die begehrte Ware gleich wieder einzusammeln und dem Nächsten in den Kragen zu stopfen. Es ist Kinderfasnacht in Villnachern. Mit dem halbstündigen Umzug gehts los: Am Baum hängen Cola-Flaschen, Pizzas, Popcorn-Kübel und übergrosse Sugus. Als Ketchup-Flaschen und süsse Muffins verkleidet, freuen sich die Kinder auf dem Wagen der «Algier Grümscheler», die Zuschauer am Strassenrand von oben mit Konfettis einzudecken. Sie sind in ihrem Schlaraffenland und kosten dies freudig aus.

Kleine und grosse Sugus laufen die Umzugsroute vom Schulhaus via Hauptstrassse, biegen links ab, an Wohnblocks und am Volg vorbei wieder zur Schule. Die Bäcker und ihre Gesellen präsentieren wandelnde, hübsch verpackte Muffins. Die kakofonischen Klänge stammen diesmal von den Windischer Trombongos und den Sikinga-Chlopfern aus Untersiggenthal. Die Hosen der Musikanten sind teilweise hochgekrempelt, die frühlingshaften Temperaturen und Sonnenstrahlen wärmen die nackten Wädli.

Ein Gläschen in Ehren...

Vom Nabü-Wagen wird ein ums andere Mal die Konfetti-Rakete gezündet. Diese verpasst den Gärten bunte Bilder. Die Nabü-Senioren sind mit ihren Rollatoren unterwegs, plaudern gemütlich mit den Zuschauern und schenken auch ein Gläschen Süssmost aus. «Wir sind nicht alt, wir sind retro», lesen die Gäste und müssen schmunzeln. Auch die Rüssgeister als United States of Birmenstorf, die mit den «richtigen» Raketen, sind am Umzug dabei.

Beim Eltern-Verein Schinznach und Umgebung laufen Indianer und Prinzessinnen mit Sugus-Hüten mit. Schön sind auch die Mädchen mit Rahmhaube und ihren rot-weiss-gestreiften Kleidern anzusehen. Um den Bauch ist ein Karton angebracht, auf dem kleine Muffins und Gummibärchen kleben.

Seit 2001 wird die Kinderfasnacht durch den gleichnamigen Verein organisiert. Eingebettet in Jungwacht/Blauring habe man das Potenzial der Kinderfasnacht erkannt, sagt Cornelia Ernst vom OK. «Nebst dem Umzug ist vor allem der Maskenball in der Turnhalle toll für die kleineren Kinder», sagt sie. In der Turnhalle könnten sie sich austoben, wogegen die Umzugsroute für die Kleinsten zum Mitlaufen zu lange wäre. Damit auch die Erwachsenen profitieren können, sind die Organisatoren bestrebt, jeweils zwei bis drei Guggen dabei zu haben, die dann auch in der Turnhalle aufspielen.