«Ich verstehe das nicht. Was habe ich denn falsch gemacht?», lautet die erste Frage von Milan (Name geändert) an den ausserordentlichen Gerichtspräsidenten Michael Plattner.

Milan führt seit August 2014 ein Bauunternehmen. Er wird beschuldigt, von August 2014 bis Dezember 2015 bei ausgerichteten Lohnzahlungen Arbeitnehmerbeiträge in der Höhe von insgesamt 4950 Franken in Abzug gebracht zu haben. Anstatt die der Ausgleichskasse SVA geschuldeten Arbeitnehmerbeiträge zu zahlen, soll der 37-jährige die Beiträge trotz Mahnungen selber verbucht oder andere Forderungen damit beglichen haben. Die Staatsanwaltschaft beantragt deshalb eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 60 Franken.

Milan, der ursprünglich aus Mazedonien stammt und nun im Bezirk Brugg lebt, sitzt alleine im Gerichtssaal. Er trägt eine ausgewaschene Jeans, Turnschuhe und eine schwarze Winterjacke.

Löhne nicht immer ausbezahlt

Während der Gerichtspräsident den Vorwurf der Staatsanwaltschaft vorliest, unterbricht ihn der Beschuldigte mehrmals: «Was bedeuten diese Gesetzesnummern?» Plattner muss Milan an dieser Stelle darauf hinweisen, dass er kein Rechtsberater, sondern Richter sei. «Ich kann nur sagen, dass ich das Geld nie versteckt oder mir dafür ein Auto oder Ähnliches gekauft habe», beteuert der Beschuldigte.

«Die Bauherren mehrerer Baustellen haben noch Schulden bei mir. Deshalb hatte ich das Geld nicht, um in die SVA-Kasse einzahlen zu können», fährt Milan fort. Er habe zwar vor, die entsprechenden Bauherren zu betreiben, jedoch koste ihn das Verfahren wieder viel Geld. «Ich will einfach nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein. Das wäre mein letzter Schritt gewesen und das wollte ich nicht. Ich habe eine Frau und zwei Kinder», sagt Milan. Er gesteht aber, dass er die Löhne der Arbeitnehmer seiner GmbH nicht immer ausbezahlen konnte.

«Dafür sind sie als Unternehmer verantwortlich. Sie hätten gerichtlich gegen die Bauherren sowie gegen die Betreibungen von der Ausgleichskasse vorgehen können», betont Gerichtspräsident Plattner. Wenn nicht einmal mehr die Löhne ausbezahlt werden können, sei ein Gang zum Konkursamt längst überfällig. «Am Anfang ging mit dem Unternehmen ja alles gut. Plötzlich hat sich die Situation jedoch geändert. Für mich ist das auch nicht einfach», sagt Milan. Er arbeite zudem nebenberuflich temporär im 60-Prozent-Pensum.

Beschuldigter freigesprochen

«Ich finde es einfach unfair, dass ich hier sein muss. Ich habe für mein Geld gearbeitet und wurde von Leuten betrogen, die jetzt nicht hier sind. Sobald ich das Geld habe, werde ich auch zahlen», sagt der Beschuldigte.

Zirka 20 Minuten später folgt die Urteilsverkündung. «Der Beschuldigte wird in allen Anklagepunkten von Schuld und Strafe freigesprochen», sagt Gerichtspräsident Plattner. Die Staatsanwaltschaft werfe dem Beschuldigten unrechtmässig Betrug vor. «Aus den Akten, der früheren Befragung und der heutigen Vernehmung lässt sich erschliessen, dass Sie das Geld definitiv nicht für eigene Zwecke gebraucht haben. Deshalb kann Ihnen kein strafrechtlicher Vorwurf gemacht werden», erklärt Plattner.

Zudem habe er den Akten entnehmen können, dass Pfändungsverlustscheine ausgestellt worden waren, die belegen, dass kein Geld vorhanden ist. Die Verfahrenskosten werden deshalb zulasten des Staates gehen. «Für die Zukunft würde ich Ihnen raten, sich ernsthaft zu überlegen, wie es mit Ihrem Unternehmen weitergehen soll und ob eine Konkursanmeldung nicht sinnvoller wäre», sagt der Gerichtspräsident abschliessend.