Mit einem lockeren Arbeitsbeginn wird nichts an diesem Dezemberabend. Schon vor 17.45 Uhr trifft der erste Funkspruch ein: häusliche Gewalt in Windisch. Andreas

Lüscher und Fabian Umiker von der Regionalpolizei (Repol) Brugg holen den weiss-blauen BMW aus der Garage und fahren in ein Mehrfamilienhaus-Quartier. «Ziel ist es, die Lage so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bringen», erklärt Lüscher. Die Polizisten wissen nicht genau, was sie erwartet, und klingeln an der Türe. Die Lage hat sich bereits beruhigt. Die Frau, die den Notruf verständigt hat, ist zwar anwesend, der Mann aber hat die Wohnung verlassen.

Das Ausserplanmässige, Überraschende ist es, das ihre Nachtschicht abwechslungsreich macht, sagen Lüscher und Umiker übereinstimmend. «Die Arbeit ist spannend und wir haben es oftmals mit einer anderen Klientel zu tun als tagsüber.» Am Dorfausgang in Mülligen wird kurz darauf eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die Polizisten stellen ihr Fahrzeug ab, streifen sich die gelben Leuchtwesten über und winken das erste Auto an den Strassenrand. «Man entwickelt ein Gefühl dafür, wen man genauer anschauen muss», stellt Umiker fest. Beim Lenker des älteren roten Kombis ist alles in Ordnung. Der Polizist hat Verständnis dafür, dass nicht alle Automobilisten Freude haben, wenn sie angehalten werden. Trotzdem, weiss er, reagieren sehr viele anständig «und wissen unsere Arbeit zu schätzen». Und bei einem nicht angebrachten Spruch bleibt er gelassen. «Mit der Zeit legt man sich eine dicke Haut zu.»