Geschockt im Bio-Unterricht

Begonnen hat alles im Biologie-Unterricht letzten Freitag an der Bezirksschule in Windisch. Dort wurde das Thema Kohlenstoffverbindungen behandelt. In der Folge unterhielten sich die Schülerinnen und Schüler auch über den CO2-Ausstoss und landeten beim Thema Umweltverschmutzung durch den Menschen. Die Mädchen waren schockiert, als sie hörten, dass zurzeit auf den Meeren eine Fläche aus Plastik herumschwimmt, die so gross wie der Kontinent Afrika ist. Sie beschlossen, zu handeln und schrieben eine E-Mail an die Aargauer Zeitung:

«Was dieser Abfall für Auswirkungen auf die Tierwelt und am Ende dann auch auf uns Menschen haben kann, konnten wir uns selber denken. Mit bedrückter Stimmung und einem unwohlen Gefühl im Bauch verliessen wir das Klassenzimmer. Denn wir wussten schnell: Dafür sind wir alle verantwortlich. Wir fragten uns, warum niemand etwas dagegen unternimmt und hörten dann immer wieder die Antwort: ‹Ja was will einer alleine schon erreichen?›. Wir konnten es nicht mehr hören. Wir wollten unseren Kameraden beweisen, dass jeder etwas bewirken kann und dass nicht einfach immer alle so tun sollen, als würde sie das nichts angehen.»

In der 10-Uhr-Pause wird der Kuchen verkauft