Um diesem Anspruch gerecht zu werden, benötige man entsprechende Fachleute und Experten, die durch ihre Arbeit auf diesem Gebiet einen gewissen Unterschied zu anderen Produktionen machen können. Dies gelte nicht nur für den Intendanten, sondern auch für das Marketing, die Gastronomie, Kommunikation und Medienarbeit, die kaufmännische Leitung, das Sekretariat und so weiter.

Unterdurchschnittliche Löhne

«Alle Löhne der Mitarbeitenden lagen massiv unter dem branchenüblichen Ansatz, dürfen also als äusserst gerechtfertigt betrachtet werden», fährt Sokoll fort. Dass bei einer solchen Produktion der Zivilschutz, Studenten, Ehrenamtliche sowie Familienmitglieder (viel ehrenamtlich und wenige regelmässige Arbeiten gegen ein bescheidenes Entgelt) beigezogen werden, gehöre ebenfalls dazu.

Für sein Engagement als Sänger habe Peter Bernhard keine Bezahlung erhalten, betont der Mediensprecher. «Diese wurde tatsächlich aufgrund der finanziellen Schieflage sistiert.» Zur Erinnerung: Mit 7000 Gästen erreichte «Rigoletto» nur eine Auslastung von 41 Prozent.

«Wir möchten festhalten, dass die finanziellen Probleme der Oper Schenkenberg einzig und allein aufgrund der unerwartet tiefen Zuschauerzahlen entstanden sind», so Michael Sokoll. Die internen und externen Rechnungen seien so lange bezahlt worden, wie es die Aussicht einer Lösung für eine Refinanzierung gegeben habe. Das Loch in der Kasse beträgt für die dreiwöchige Produktion «einiges über eine halbe Million Franken» – oder den Wert eines Einfamilienhauses.

Am vergangenen Freitag wurde der Schuldenruf vom Konkursamt in Brugg im Amtsblatt publiziert. Gläubiger haben nun bis zum 2. Januar 2017 Zeit, ihre Ansprüche beim Verein Oper Schenkenberg zu melden. Davon dürften einige Lieferanten von Sach- und Dienstleistungen Gebrauch machen. Aber auch die Gemeinde Windisch wird handeln.

Strom und Wasser nicht bezahlt

Die Gemeinde Windisch unterstützte die Oper Schenkenberg, in dem sie Leistungen des Elektrizitäts- und Wasserwerks sowie der Abteilung Planung und Bau im Wert von 21'027 Franken erbrachte, aber nicht verrechnete. Nach Abschluss der Produktion blieb der Verein Oper Schenkenberg der Gemeinde Windisch jedoch noch die Kosten für Strom, Wasser und weitere Dienstleistungen über 8170 Franken schuldig.