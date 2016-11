Die Geschäftsstelle des Vereins Oper Schenkenberg befand sich im Schinznacher Gemeindehaus. Dazu wurde im ersten Stock ein Zimmer mit 50 Quadratmetern Grösse gemietet. «Ende Jahr läuft der Vertrag aus und das Büro muss bis dann durch den Verein geräumt werden», sagt Ammann Urs Leuthard. Die künftige Nutzung des Büros sei im Moment noch offen. Der Jahresmietzins von 6000 Franken habe der Verein Oper Schenkenberg bereits bis Ende Jahr bezahlt, so Leuthard. Die Gemeinde Schinznach überwies der Oper Schenkenberg im Jahr 2014 einen Sponsorenbeitrag über 3000 Franken.

Als im Herbst 2015 bekannt wurde, dass der angekündigte Kaufmännische Direktor Hans Peter Brunner seine Stelle nicht antreten wird, musste auch ein neuer Leiter für die Geschäftsstelle gesucht werden. Zum Zug kam schliesslich in einem Teilzeitpensum Jon Bernhard, der Sohn des Intendanten Peter Bernhard, wie Vereinspräsident Peter Feller auf Nachfrage der az bestätigt. «Jon kam frisch aus der Lehre und sprang zur Not ein. Er machte diesen Job so gut wie möglich, aber natürlich nicht so, wie wenn Hans Peter Brunner am Ruder gewesen wäre», so Feller weiter. Sohn Jon und Vater Peter Bernhard standen auf der Lohnliste, währenddem die Arbeit der Vorstandsmitglieder auf freiwilliger Basis erfolgte.

«So macht man die Oper kaputt»

In den letzten Tagen haben sich viele Leute zum Aus der Oper Schenkenberg gemeldet. Das dramatische Ende war für praktisch alle absehbar. Auch Kulturredaktor Peter Wäch von der «Berner Zeitung» hat einen az-Artikel kommentiert: «Für die höchst anspruchsvolle Kunstform Oper sind das gute Neuigkeiten.» Die Vorstellung von «Rigoletto», die er gesehen habe, sei auch künstlerisch ein Desaster gewesen, deshalb sei er in der Pause gegangen. Einige Protagonisten hätten regelrecht falsch gesungen und auch das Orchester habe nicht überzeugt, so Wäch. «So macht man die Oper kaputt.»