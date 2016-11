Zum 125-Jahr-Jubiläum richtet die Brugger Energieversorgerin IBB mit der grossen Kelle an. Unter dem Titel «Meischtergmeind» wird ein Wettkampf im Versorgungsgebiet lanciert. Zu gewinnen gibt es 25 000 Franken für ein nachhaltiges, gemeinnütziges Projekt.

Diesen September sind die geplanten Aktivitäten erstmals vorgestellt worden. Gemäss dem eigens gestalteten Internetauftritt www.meischtergmeind.ch sind für alle 23 Gemeinden nach wie vor Teams gesucht. Die Frist für die Einzel- und Gruppenanmeldungen ist bis zum 18. November verlängert worden.

Auch kleinere Teams zugelassen

Was ist der Grund? Ist das Interesse weniger gross als erwartet? Grundsätzlich seien die Reaktionen positiv – vor allem dort, wo das direkte Gespräch geführt wurde «und wir von der Idee berichten konnten», sagt Margot Keist, Leiterin Marketing und Kommunikation bei der IBB.

Allerdings habe sich, räumt sie ein, die Begeisterung leider noch nicht in den Anmeldungen niedergeschlagen. «Ob dies an mangelnder Wahrnehmung in der Bevölkerung liegt oder ob andere Gründe dahinterstecken, können wir nicht einschätzen», fügt sie an. «Wir stehen jedoch in Kontakt zu künftigen Teamchefs und zu zahlreichen Gemeindevertretern.» Per Telefon seien bereits mündliche Zusagen eingetroffen. Gefragt seien jetzt aber noch Einzel- und Gruppenanmeldungen.

«Wir gehen davon aus, dass es etwas länger dauert, bis die Idee angekommen ist und zur Anmeldung führt», ergänzt Margot Keist. Weil immer wieder Fragen aufgetaucht sind zur Teamgrösse, hat die IBB übrigens entschieden, auch kleinere Gruppen zuzulassen. Das heisst, dass ein Team bereits ab 5 Personen mitmachen kann und die maximale Teamgrösse bei 8 Personen liegt.

Nicht nur Kraft ist entscheidend

Viele haben sich laut IBB ebenfalls danach erkundigt, welche Aufgaben ein Team erwarten. Noch lässt sich der Energieversorger nicht allzu tief in die Karten blicken. Nur so viel: Nicht nur die Schnellsten und Kräftigsten haben eine Chance. Vielmehr zählen auch Wissen, Kreativität und Geschicklichkeit. «Für die Teams soll der Spass im Vordergrund stehen», betont Margot Keist. «Wer gleichzeitig die Chance nützen möchte, seiner Gemeinde etwas Gutes zu tun, der soll sich anmelden.» Nebst dem Hauptgewinn warten weitere Preise auf die Gemeinden und Teilnehmer.

Einiges ist seit der ersten Präsentation des Wettkampfs passiert. Die Gemeinden haben auf ihren Websites und in ihren eigenen Publikationen auf die Aktivitäten hingewiesen und versucht, die Vereine zu mobilisieren. Die IBB ihrerseits hat Informationen auf ihrer Jubiläumsseite veröffentlicht, auf Facebook 635 Fans gewonnen, einen Radiospot produziert, Inserate geschalten und Interviews gegeben. «Und wir haben uns am Super10Kampf im Hallenstadion vom letzten Freitag weiter inspirieren lassen», sagt Margot Keist.

Nach dem Ablauf der Anmeldefrist – die Bewerbungen können online abgegeben werden – wird die IBB die Teams sowie die Gemeinden über das weitere Vorgehen informieren. «Es kann durchaus sein, dass wir den Wettkampf in kleinerem Rahmen durchführen, vielleicht auch mit zwei Teams aus einer Gemeinde», sagt Margot Keist.

«Die Absicht ist, mit der Meischtergmeind etwas an die Partner und Kunden zurückgeben zu können. Für die Teilnehmer gibt es nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen», fasst sie zusammen. «Wir freuen uns und sind nach wie vor begeistert und überzeugt. Auch unser IBB-Team ist komplett und bereit, sich dem Wettbewerb zu stellen.»

Die Auslosung der Spielpaarungen ist am 12. Januar 2017 in Brugg geplant. Der Wettkampf soll in den Sporthallen an drei Standorten stattfinden: im März in Lupfig, im Juni in Gebenstorf und im September in Brugg/Windisch.