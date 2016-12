Szenenwechsel. 8. Dezember 2016. Wir treffen Rechtsanwalt Franz Hollinger in seiner Kanzlei an der Stapferstrasse in Brugg. Von der Assistentin werden wir in das Besprechungszimmer geführt. An den Wänden stehen Regale gefüllt mit Gesetzesbüchern. In einer Reihe stehen da die Ausgaben von «Die Praxis des Bundesgerichts», säuberlich nach Jahrgang geordnet: 1984 bis 2005. An der Tür klebt ein Schild, das unmissverständlich zeigt, dass Handys in diesem Raum verboten sind. Dann tritt Franz Hollinger in den Raum, begrüsst uns fröhlich.

Das Fotografieren behagt ihm nicht, er will es rasch hinter sich bringen. Viel lieber spricht er über die letzten zwölf Jahre als Grossrat. Darunter vier als Präsident der CVP Aargau. Emotional wird Franz Hollinger nicht, wenn er an den Abschied aus dem Grossen Rat denkt. Höchstens wehmütig.

«Nach zwölf Jahren geht man nicht ohne weiteres», sagt er. Er werde den Parlamentsbetrieb durchaus vermissen. Vor allem die Fraktionssitzungen. «Die Diskussionen waren interessant und vielfältig», sagt er. «Hier kann man sich einbringen und zu allen Themen äussern.» Das sagt einer, der vor vielen Jahren mal meinte: «Die kantonale Politik ist todlangweilig.» Darauf angesprochen lächelt Franz Hollinger verschmitzt. «Das würde ich so heute nicht mehr sagen.» Er ergänzt: «Damals konnte ich mir nicht vorstellen, in der kantonalen Politik tätig zu sein. Ich war dann positiv überrascht, wie viel man bewegen kann.»

Zurückhaltend, aber wirkungsvoll

Etwas bewegen. Das war ihm wichtig. In den 12 Jahren reichte Hollinger 10 Vorstösse ein. Im Vergleich zu anderen sind das nicht wahnsinnig viele. Dafür hatten sie Substanz. Hollinger steht auf und holt in seinem Büro den Ausdruck von den drei Motionen, die vom Regierungsrat umgesetzt wurden. Die eine reichte er im März 2009 ein, nach dem Mord an Au-pair Lucy. Er erwirkte mit der Motion, die damals als dringlich eingestuft wurde, eine Schliessung der Sicherheitslücke, die durch das neue Strafrecht entstanden war. Eine weitere Motion betraf die Integration der Bewährungshilfe (die damals noch ein Verein war) in den kantonalen Straf- und Massnahmenvollzug.

Die dritte Motion von Franz Hollinger, die erfolgreich war, forderte eine klare Regelung bei der Kürzung und Einstellung von Sozialhilfeleistungen. Auf diese Arbeit ist Franz Hollinger sichtlich stolz. «Ich war zurückhaltend mit Vorstössen», sagt er. «Dafür habe ich wirksame Motionen eingereicht, wenn ich die absolute Notwendigkeit erkannt habe.» Andere Anliegen habe er gerne auch in Gesprächen deponiert oder geklärt.

Franz Hollinger ist bei den Ratskollegen bekannt für seine Sachlichkeit und seine analytischen Fähigkeiten – und dafür, dass er es ziemlich genau nahm. «Franz ist und bleibt ein Jurist, der es manchmal einfach zu genau haben will», sagt beispielsweise Theo Voegtli, der als CVP-Grossrat zurücktritt. «Er verliert in der Sache lieber, als dass er einen politischen Murks macht.» Franz Hollinger sei ein guter Kumpel und «ein ehrliches Haus». Voegtli erwähnt eine Anekdote: «Er war der Einzige, der resistent war gegenüber den bezahlten Lobbyanlässen ‹weiss Gott von wem› und in der Mittagspause zum selbst zu zahlenden Essen mitkam, und sich nicht für ein paar Essensfranken besäuseln liess.»

SP-Fraktionspräsident Dieter Egli verbindet ein ganz spezielles Ereignis mit Franz Hollinger: «Er ist dafür verantwortlich, dass ich schon zweimal am Brugger Rutenzug mitmarschiert bin – etwas, das ich mich als Windischer ursprünglich nicht so recht getraut habe. Als er das herausgefunden hatte, bestand er darauf, dass ich mitmache – und er besorgte mir auch noch die obligate Nelke. Dass ich beim ersten Mal zugesagt und dann kurzfristig doch noch einen Rückzieher machte, hat er mir etwas übel genommen.»

Die Ratskollegen sind sich einig: Franz Hollinger habe sich stets für die Sache eingesetzt. Egli führt aus: «Wenn er redete, war er – obwohl auch Parteipräsident – nicht in erster Linie Parteivertreter. Seine Äusserungen waren immer sehr weitsichtig und sachlich.» Die politische Arbeit von Franz Hollinger im Grossen Rat bleibe in Erinnerung, «weil er immer sehr engagierte, persönliche Voten hielt, denen man zuhörte», führt Egli aus. «Er war eines der Grossratsmitglieder, bei denen es hörbar ruhiger wurde, wenn er ans Rednerpult trat.»

Geradlinig und verlässlich

Franz Hollinger ist bei den Ratskollegen auch bekannt für seinen – bisweilen trockenen – Humor. Seine Sitznachbarin im Grossen Rat, Regula Bachmann-Steiner, sagt: «Er ist ein Politiker, der seinen Humor nicht so leicht verliert.» Und Egli sagt: «Eine seiner Stärken ist sein Humor. Er nimmt nicht alles tierisch ernst.»

Auch Andreas Glarner, SVP-Nationalrat und während Hollingers Grossrats-Zeit SVP-Fraktionssprecher, sagt: «Franz Hollinger war dossierfest, war geradlinig und verlässlich und auch immer zu einem Scherz aufgelegt.» Diese Aussagen belegen, dass der 63-jährige Rechtsanwalt stets lustvoll politisiert hat, wie er selber sagt. «Ich war nie der verbissene Politiker», führt Hollinger aus. «Politik sollte Spass machen.»

Das bedeutet aber nicht, dass Hollinger nicht ernsthaft politisieren konnte. So erinnert sich Andreas Glarner an die Abwahl eines Oberrichters. Als «erbitterter Gegner» sei Franz Hollinger, der auch als Präsident der Justizkommission fungierte, damals aufgetreten. Glarner kritisiert zudem, dass «die Verbandelung mit der Justiz als Anwalt nicht immer einfach war, vor allem in seiner Rolle als Präsident der Justizkommission».