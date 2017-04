Zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung kommt es bei der Werder Feinwerktechnik in Veltheim: Claude Werder, Inhaber und Verwaltungsratspräsident, gibt das Steuer in neue Hände. «Vorausschauend zu handeln, erachten wir als wichtigen Teil unserer unternehmerischen Verantwortung», führt er in einem Brief an seine Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner aus. «Das hat mich dazu bewogen, zum 60-Jahr-Jubiläum unseres Betriebs die Unternehmensleitung auf qualifizierte, jüngere Führungskräfte zu übertragen.»

Der Patron bleibt an Bord

Für die operative Geschäftsführung der Samuel Werder AG verantwortlich zeichnen neu André Stäger, Geschäftsführer und Technischer Geschäftsleiter, sowie Raphael Vögtli, Geschäftsführer-Stellvertreter und Kaufmännischer Geschäftsleiter.

Beide hätten sich in ihren leitenden Funktionen und entsprechenden Bereichen bereits seit langen bewährt «und garantieren so die angestrebte Kontinuität unserer unternehmerischen Leistungen wie auch der betrieblichen Kultur und Werthaltung», hält Claude Werder fest. Er selber werde als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats aktiv im Unternehmen tätig bleiben und sich «neben strategischen Aufgaben zukünftig vermehrt dem Marketing, Messe- und Kundenbesuchen sowie technischen Spezialaufgaben widmen». Werder ist überzeugt, mit dieser Nachfolgeregelung die Entwicklung des Unternehmens sowie die Beziehungen zu den Marktpartnern nahtlos weiterführen und so auch die Zuverlässigkeit des Betriebs jederzeit gewährleisten zu können.

Zulieferer für Hightechindustrie

Ob Steuerzylinder für die Kaffeemaschine, Knochenschraube oder Hochdruck-Rohrverbindung: Die Werder Feinwerktechnik kümmert sich als Generalunternehmung um die Entwicklung und die Herstellung komplexer Produkte und anspruchsvoller Komponenten. Ein langjähriges Team an Fein- und Polymechanikern sowie Werkzeugmachern verarbeitet – mit Toleranzen von wenigen Tausendstelmillimetern – Metalle und Kunststoffe auf 70 modernen CNC-Maschinen.

Gegründet wurde die Firma 1957 von Samuel Werder, der in den Kellerräumen seines Elternhauses seine erste mechanische Werkstatt einrichtete. 1964 erfolgte der Umzug nach Schinznach-Bad, 1975 die Umwandlung in die Samuel Werder AG. 1998 übernahm Claude Werder die Geschäftsleitung, zwei Jahre später stand der Umzug in den Neubau im Industriegebiet in Veltheim an. Der Erweiterungsbau wurde 2014 bezogen. 2015 gewann die Firma den Aargauer Unternehmenspreis in der Kategorie Industrie- und Produktionsunternehmen bis 250 Mitarbeitende. (mhu)