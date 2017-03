«Bist du der Beste für die beste Schar?», lautet das Motto des Neuwerbeanlasses von Jungwacht und Blauring Windisch. Dieser findet morgen Samstag statt und ist für alle Kinder ab sieben Jahren gedacht.

Treffpunkt ist um 11 Uhr vor der katholischen Kirche in Windisch, Schlusspunkt am selben Ort um 16 Uhr. Um 15 Uhr gibt es, ebenfalls vor der katholischen Kirche, eine Elterninformation, wo erklärt wird, was Jungwacht und Blauring überhaupt ist.

Am Neuwerbeanlass geht es darum, Jungwacht und Blauring kennen zu lernen. Die Kinder werden in Gruppen einen kreativen Auftritt ausdenken. Diesen führen sie dann talentshowmässig vor und werden dabei von einer «prominenten» Jury bewertet. Nach dem Werbeanlass können sich die Knaben für die Jungwacht und die Mädchen für den Blauring anmelden, sofern sie dies wollen.

Viele verschiedene Aktivitäten

Laut Leiterin Nina Steiner lohnt es sich, mitzumachen: «Der Blauring und die Jungwacht bieten die Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen und in den Gruppenstunden, an Anlässen und im Sommerlager viele tolle Abenteuer zu erleben.»

Wer sich nach dem Schnupperanlass anmeldet, kann schon in der nächsten Woche an der ersten Gruppenstunde teilnehmen. In den Gruppenstunden treffen sich wöchentlich jeweils die Kinder im gleichen Alter mit ihren Leitern. Während einer Stunde gehen sie unterschiedlichen Aktivitäten nach: Basteln, Theater spielen, Kochen, Schlangenbrot bräteln, Fussball spielen oder eine Schnitzeljagd machen sind nur einige davon.

Nebst den Gruppenstunden gibt es auch Scharanlässe, an denen jeweils die Kinder jeglichen Alters teilnehmen. Dieses Jahr gibt es beim Blauring zum Beispiel eine Halloween-Party oder ein Open-Air-Kino, bei der Jungwacht unter anderem einen Unterhaltungsabend oder ein Geländespiel.

Der Höhepunkt des Jahres bildet das Sommerlager. In den ersten beiden Sommerferienwochen verreist die ganze Schar in ein Haus- oder Zeltlager. Jedes Lager wird unter einem anderen Motto durchgeführt. Vergangenes Jahr hiess das Motto vom Blauring «Fluch von Kleopatra», die Jungwacht machte im letzten Lager «Mariokart» zum Thema.

Jungwacht und Blauring ist eine schweizweite Organisation für Kinder und Jugendliche. Sie gehört zur katholischen Kirche, heisst aber Kinder und Jugendliche aller Kulturen, Religionen und Konfessionen willkommen. (DOT)