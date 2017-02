Herzstück der App, die von der Anthrazit AG entwickelt wurde, ist der Veranstaltungskalender. Vom Konzert über Theatervorführungen bis hin zu Workshops oder Tanzkursen ist alles zu finden. «Viele sagen, dass in der Region Brugg nichts läuft», sagt Verena Rohrer. «Mit diesem Veranstaltungskalender können wir zeigen, dass das nicht stimmt.» Brugg soll sich zudem nicht mit Baden oder Aarau vergleichen, sondern «ein eigenes Bewusstsein schaffen», wie Rohrer es ausdrückt. «Es läuft viel in der Region, nur wissen es viele nicht.» Ist ein Event nicht aufgeführt, so kann dieser einfach vom Veranstalter selber hinzugefügt werden. Bevor er online geschaltet wird, kontrolliert jemand vom Brugg-Regio-Team noch den Inhalt.