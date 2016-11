Einer privaten Initiative ist das neue Leseangebot im Brugger Stadtzentrum zu verdanken: «Nimm dir ein Buch», lautet die simple Aufforderung auf der zu einer Bücherbox umfunktionierten Telefonkabine, die neu auf dem Eisi-Platz steht. Beim Besuch der az am Samstagmorgen treffen Liliane Nüesch und Monika Mösch die letzten Vorbereitungen. Auf den Tablaren in der ausrangierten Telefonkabine reihen sich Romane, Krimis sowie Jugendliteratur aneinander. In zwei Körben am Boden warten Bilderbücher darauf, abgeholt zu werden.

Die beiden Frauen bezeichnen sich selbst als Leseratten. Sie initiierten vor drei Jahren den Büchertausch, der jeweils am letzten Freitag des Monats von 17 bis 18.30 Uhr in der Suppenbar Souperbe in der Brugger Altstadt stattfindet. Daran soll sich künftig nichts ändern, denn Nüesch und Mösch wollen sich weiterhin mit Gleichgesinnten treffen und Lesestoff austauschen.

Grosse Unterstützung erfahren

Mit der Bücherbox auf dem Eisi-Platz gehen sie nun aber noch einen Schritt weiter. «Wir wollen die Leute zum Lesen animieren. Auch solche, die sich keine Bücher leisten können, sollen hier schönen und guten Lesestoff finden», sagt Nüesch. Sie war es auch, die im Internet auf die kostenlose Telefonkabine stiess. Die Baufirma Jäggi übernahm den Transport aus Ostschweiz nach Brugg und zudem zeigte sich die Stadt kulant.

Den Initiantinnen war ein zentraler Standort sehr wichtig. Die Kabine passt perfekt zwischen Briefkasten und Informationstafel neben dem Eisi-Parkplatz. Möschs Tochter ist Schrift- und Reklamegestalterin und kümmerte sich um das Beschriften der Scheiben. Der Werkdienst der Stadt Brugg montierte das Regal und befestigte die Box.

Kostenlos angeboten werden saubere Bücher, die beim Tauschen übrig blieben oder die der Stadtbibliothek Brugg geschenkt wurden. Vier Frauen kümmern sich im Wochenturnus um die Pflege der Bücherbox.

Keine Abstellkammer

Das Konzept sieht vor, Bücher mitzunehmen, jedoch nicht zu deponieren. Damit wollen die Verantwortlichen vermeiden, dass Säcke mit altem Lesestoff in der Kabine entsorgt werden. Wer gelesene Bücher abgeben will, kann das – wie bisher – in der Suppenbar oder in der Stadtbibliothek tun, wobei die Öffnungszeiten zu beachten sind. Nüesch und Mösch suchen für den Unterhalt der Box noch Sponsoren: «Auch ein Licht in der Kabine wäre praktisch.»