Die tätowierten Hände unter dem Kinn gefaltet und einen Kaugummi kauend, hört sich Bojan (Namen geändert) die neun Einträge seines Strafregisters an, die der ausserordentliche Gerichtspräsident Michael Plattner vorliest. Diese reichen von 2008 bis 2015. Der 27-Jährige sitzt in der Mitte des Gerichtssaals des Bezirksgerichts. Er trägt ein blaues Hemd, eine leicht zu grosse, schwarze Anzugshose, schwarze Lederschuhe und einen Oberlippenbart. Ihm werden versuchter Diebstahl, Diebstahl, geringfügige Sachbeschädigung, Sachbeschädigung sowie Hausfriedensbruch in zwei Fällen vorgeworfen. Aus diesem Grund sieht die Staatsanwaltschaft eine unbedingte Freiheitsstrafe von 120 Tagen vor. Gegen diesen Strafbefehl legte Bojan Einsprache ein.

Bei Einbruch stark alkoholisiert

Der Beschuldigte gibt zu, dass er im Oktober 2015 durch eine unverschlossene Eingangstüre in ein Mehrfamilienhaus in Brugg gelangte und sich dort in den Keller begab. Er versuchte vergeblich, den Holzverschlag der im Gerichtssaal anwesenden Privatklägerin Simone Zingg aufzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Franken. Weiter wird ihm vorgeworfen, sich an einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen dem 12. Oktober und dem 15. Oktober 2015 in ein unverschlossenes Garagenabteil eines Mehrfamilienhauses in Brugg begeben zu haben. Dort habe er den Maschendrahtzaun zum Garagentor durchtrennt und sei in die Garage von Strafkläger Lorenzo Rossi eingedrungen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Franken. Aus der Garage soll Bojan alkoholische Getränke, ein Mikrowellengerät, einen Staubsauger und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von 675 Franken entwendet haben.

Beim Einbruch in den Keller von Simone Zingg sei er stark alkoholisiert gewesen. «Ich stand morgens auf und trank den ganzen Tag. Ich muss so betrunken gewesen sein, dass ich sogar meine Kapuzenjacke dort liegen liess», stellt der 27-Jährige fest. Bojan beteuert jedoch, nicht in die Garage von Rossi eingebrochen zu sein. «Wie kommt es denn, dass man Ihre DNA-Spuren an der kaputten Stelle des Maschendrahtzauns fand?», fragt Plattner den Beschuldigten. Bojan erklärt, dass er den Sohn von Lorenzo Rossi, Marco, kannte und vielleicht schon einmal dort gewesen sei. «Ich kann mich aber nicht genau erinnern, wann das war», sagt er.

Bojan ist Einzelkind und wurde in Serbien geboren. Er ist der Sohn einer Schweizerin und eines Serben. Als Bojan neun Monate alt ist, zieht die Familie in die Schweiz. Drei Jahre später verlässt der Vater die Familie und geht zurück in sein Heimatland. Seiner Frau und seinem Sohn hinterlässt er einen Schuldenberg. Wegen kleinerer Delikte muss Bojan mit acht Jahren in ein Schulheim, wo er von den anderen Kindern gemobbt wird. Später beginnt er regelmässig Alkohol und Drogen zu konsumieren. Eine Lehre kann er dank der Gutmütigkeit seines damaligen Lehrmeisters absolvieren. 2012 rutscht Bojan jedoch ganz in die Alkoholsucht ab.

Während der Verteidiger den Lebenslauf schildert, verzieht Bojan das Gesicht und weint. Er greift in seine Jackentasche, um ein Taschentuch zu suchen. «Seit Dezember habe ich eine eigene Einzimmerwohnung», sagt Bojan über seine aktuelle Situation. Zudem habe er im vergangenen Herbst eine Stelle als Handwerker erhalten. «Ausserdem liess ich mich selbst einweisen, um einen Alkoholentzug zu machen. Seit dem 4. November 2015 bin ich sauber», fährt er fort. Nur als sein Vater verstorben sei, habe er einen Rückfall erlitten. Heute gehe es ihm den Umständen entsprechend gut. «Ich spiele aktiv Fussball und gehe, wann immer möglich, einmal in der Woche zum Psychologen», sagt er. Als ihm dann das letzte Wort vor der Urteilsverkündung zusteht, besteht er darauf, sich zu erheben. «Ich weiss, ich habe Mist gebaut. Ich gebe mir jedoch Mühe, mit beiden Beinen im Leben zu stehen.» Dann entschuldigt sich Bojan mit weinerlicher Stimme bei allen anwesenden Geschädigten.

Täter wird schuldig gesprochen

Gerichtspräsident Michael Plattner verkündet das Urteil. Bojan wird in beiden Fällen des Diebstahls, der geringfügigen Sachbeschädigung und des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Der Beschuldigte erhält eine unbedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken sowie eine Busse von 1000 Franken. Laut Plattner wirken einige Faktoren strafmildernd. «Da beide Fälle nur geringfügig sind und Sie Ihre Sucht selbst erkannt haben, wurde auf eine Freiheitsstrafe verzichtet», sagt er. Zudem spiele seine Hintergrundgeschichte eine entscheidende Rolle. Eine Freiheitsstrafe würde laut Plattner Bojans Weg zurück in ein normales Leben nämlich gefährden. Da er jedoch bereits mehrfach vorbestraft ist, wird die Strafe unbedingt ausgesprochen. «Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie aufgrund des neuen Gesetzes beim nächsten Mal ausgeschafft werden können, weil sie die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht besitzen», erklärt Plattner. «Das ist Ihre letzte Chance. Nutzen Sie diese.»