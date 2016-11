Wer Studentin Lisa Klaus in der Campus-Bar der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch beim Backen beobachtet, kann sich kaum vorstellen, dass die letzten zwölf Monate für die 20-Jährige eine einzige Berg-und-Tal-Fahrt bedeuteten.

Alles begann während ihres Auslandaufenthalts in den USA. Immer wieder wurde es Lisa Klaus nach dem Essen schlecht. Sie landete im Notfall. Zurück in der Schweiz gingen die Abklärungen weiter, bis sie nach vier Monaten die Diagnose Glutenintoleranz (Zöliakie) erhielt.

Nach einer Magenspiegelung stand die Überempfindlichkeit gegen Bestandteile von Gluten, dem in vielen Getreidesorten vorkommenden Klebereiweiss, fest. «Diese Erkenntnis war sehr schlimm für mich», sagt Klaus später am Tisch und streift mit der Hand durch ihre langen, blonden Haare.

Während zweier Monate habe sie jeden Abend zu Hause am Computer recherchiert, was es mit der Krankheit auf sich hat und was sie beim Essen beachten muss, sagt die angehende Primarlehrerin.

Zöliakie kann sich in jedem Alter bemerkbar machen und lässt sich weder mit Medikamenten behandeln noch heilen. In der Zwischenzeit hat sich Lisa Klaus mit der Krankheit abgefunden. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Mutter und ihrer Schwester, die den Menüplan teilweise ebenfalls angepasst haben.

Den Chef an der Kasse verlangt

Auf einen feinen Zopf wollte die Baslerin aber nicht länger verzichten und begann, selber mit glutenfreiem Mehl zu backen. Das Experimentieren mit verschiedenen Zutaten – auch für Süssgebäck – machte Lisa Klaus Spass und sie bekam gute Rückmeldungen. «Mach doch einen Laden auf!», sagte die Familie ihres Freunds.

Er war es auch, der seiner Freundin zum Geburtstag den Namen «Glutenfee» gab und für sie im August auf Facebook eine entsprechende Seite erstellte. Statt einen eigenen Laden zu eröffnen, fragte Lisa Klaus bei aus ihrer Sicht passenden Geschäften in Basel an, ob sie an ihren Backwaren wie Cantuccini oder Amaretti interessiert seien. Ohne Erfolg.