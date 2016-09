Die neue Hühnerfarm werde etwas kleiner als das frühere Gebäude, sagt Susanne Siegrist. Besonderes Augenmerk gerichtet werde auf das Erscheinungsbild, darauf, dass sich der Bau gut in das bestehende Ensemble sowie die Umgebung einfüge. «Es soll anmächelig aussehen.» Als Material verwendet werde viel Holz.

Läuft alles reibungslos, kann in nur wenigen Monaten bereits der Betrieb aufgenommen werden, sagt Susanne Siegrist. Wert gelegt werde auf eine besonders tierfreundliche Haltung und produziert werde nach den Richtlinien Swiss Garantie, betont sie. «Es sind strenge Auflagen, die eingehalten werden müssen.» Nicht mehr vorgesehen sei eine Eierfärbe-Einrichtung in demjenigen Rahmen, wie sie sich in der einstigen Hühnerfarm befand.

Bewusst langsam vorgegangen

Beliefern will Susanne Siegrist künftig Privatkunden. Zudem wird sie einen Direktverkauf anbieten. Froh ist die Besitzerin, dass sie auf die Treue vieler ihrer früheren Kunden zählen darf. Diese werden derzeit von Branchenkollegen betreut.