Neben der Tatsache, dass die Übergangslösung mit dem Trainingsstützpunkt in Tiengen nicht optimal war, hatte Amra Sadikovic in den letzten Wochen wiederholt mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. «Bereits im Sommer spürte ich meinen Rücken und musste immer mal wieder pausieren. Danach war es der Bauch, der mir Probleme bereitete und zuletzt der Fuss», so Sadikovic.

«Ich vermute, dass ich zu viel trainiert habe und mein Körper darauf reagierte.» Aufgrund der Verletzungen konnte Amra Sadikovic weniger Turniere bestreiten, als sie ursprünglich geplant hatte. Und wenn sie antrat, war sie nicht zu 100 Prozent fit. «In dieser Verfassung anzutreten, war sicher nicht die beste Entscheidung, aber ich war so nahe an den Top 100, dass ich unbedingt spielen wollte», sagt sie rückblickend.

Saison vorzeitig abgebrochen

Aus diesem Fehler hat Amra Sadikovic gelernt. Sie hat ihre Saison nach dem Turnier Mitte November in Limoges (F) vorzeitig abgebrochen, um sich in Ruhe auf die neue Saison vorzubereiten.

Dies geschieht nicht mehr in Tiengen, sondern in Allschwil unter der Leitung ihres neuen Trainers Miles Sheldon. Den 50-jährigen Briten kennt Sadikovic schon länger und hat vor gut zwei Jahren in Frenkendorf mit ihm zusammengearbeitet, als sie ihre Karriere zwischenzeitlich beendet hatte und als Tennistrainerin tätig war.

«Ich habe damals gesehen, wie er arbeitet. Er ist ein richtiger Schleifer und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich bin froh, nach den schwierigen letzten Monaten endlich wieder eine fixe Trainingsbasis gefunden zu haben. In Allschwil habe ich ein Team um mich, das an mich glaubt und mich unterstützt. Das ist enorm wichtig für mich», so Sadikovic, die ihre neue Saison voraussichtlich mit der erstmaligen Teilnahme an den Australian Open lancieren wird.